Николо Дзаниоло донесе успеха на Удинезе срещу Аталанта в Серия А

Отборът на Удинезе постигна ценна домакинска победа над Аталанта с 1:0 в десетия кръг на италианската Серия А. За тима от Удине точен бе Николо Дзаниоло, който вкара в 40-ата минута след асистенция на Хасан Камара.

Преди това Камалдийн Сулемана от Аталанта вкара топката във вратата на домакините, но попадение не бе зачетено заради положение на засада.

Това бе и първа загуба за Аталанта през сезона, но тимът на Иван Юрич се смъкна във втората половина на класирането, тъй като има само 2 победи и цели 7 равенства. Удинезе се изравни по точки с гардовете Интер и Милан, като и трите тима имат по 18.



Мачове от италианската Серия А, десети кръг:

Удинезе - Аталанта - 1:0 по-късно днес: Наполи - Комо Кремонезе - Ювентус утре: Верона - Интер Фиорентина - Лече Тирино - Пиза Парма - Болоня Милан - Рома в понеделник: Сасуоло - Дженоа Лацио - Каляри В класирането води Наполи с 21 точки пред Рома също с 21, следват Интер, Милан и Удинезе с по 18, Комо с 16, Болоня и Ювентус по 15 и други