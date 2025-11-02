Болоня се справи с останалия с десет души тим на Парма в мач от Серия А

Отборът на Бороня се наложи над Парма с 3:1 при гостуването си в мач от десетия кръг на италианската Серия А.

Адриан Бернабе изведе домакините от Парма напред в резултата още в първата минута. Аржентинецът Сантяго Кастро изравни за Болоня четвърт час по-късно.

Десет минути преди края на първото полувреме друг аржентинец - Кристиан Ордонес от Парма, получи втори жълт картон и напусна преждевременно терена.

Така второто полувреме бе в една посока, като първо Сантяго Кастро вкара втори гол за гостите, а в добавеното време Хуан Миранда оформи крайното 3:1.

Болоня излезе на пето място в класирането, като има равни точки в Милан и Ювентус. Парма е на 16-а позиция със 7 точки.

Първенство на Италия по футбол, мачове от десетия кръг на Серия "А":

Верона - Интер - 1:2 Фиорентина - Лече - 0:1 Торино - Пиза - 2:2 Парма - Болоня - 1:3 по-късно днес: Милан - Рома в понеделник: Сасуоло - Дженоа Лацио - Каляри Кремонезе - Ювентус - 1:2 Удинезе - Аталанта - 1:0 Наполи - Комо - 0:0 * Наполи води в класирането с 22 точки, следван от Рома и Интер с по 21, Милан, Болоня и Ювентус с по 18, Комо със 17, Удинезе с 15, Кремонезе с 14 и други.