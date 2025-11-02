Подробно търсене

Христо Бонински
Болоня се справи с останалия с десет души тим на Парма в мач от Серия А
Снимка: Massimo Paolone/LaPresse via AP
Парма,  
02.11.2025 21:05
 (БТА)

Отборът на Бороня се наложи над Парма с 3:1 при гостуването си в мач от десетия кръг на италианската Серия А.

Адриан Бернабе изведе домакините от Парма напред в резултата още в първата минута. Аржентинецът Сантяго Кастро изравни за Болоня четвърт час по-късно.

Десет минути преди края на първото полувреме друг аржентинец - Кристиан Ордонес от Парма, получи втори жълт картон и напусна преждевременно терена.

Така второто полувреме бе в една посока, като първо Сантяго Кастро вкара втори гол за гостите, а в добавеното време Хуан Миранда оформи крайното 3:1.

Болоня излезе на пето място в класирането, като има равни точки в Милан и Ювентус. Парма е на 16-а позиция със 7 точки. 

Първенство на Италия по футбол, мачове от десетия кръг на Серия "А":

Верона - Интер           - 1:2
Фиорентина - Лече        - 0:1   
Торино - Пиза            - 2:2   
Парма - Болоня           - 1:3

по-късно днес:
Милан - Рома

в понеделник:
Сасуоло - Дженоа
Лацио - Каляри

Кремонезе - Ювентус     - 1:2
Удинезе - Аталанта      - 1:0
Наполи - Комо           - 0:0 

* Наполи води в класирането с 22 точки, следван от Рома и Интер с по 21, Милан, Болоня и Ювентус с по 18, Комо със 17, Удинезе с 15, Кремонезе с 14 и други.

/ХБ/

В допълнение

