Лече задълбочи кризата във Фиорентина, Торино и Пиза не се победиха

Отборът на Лече се наложи над Фиорентина с 1:0 в гостуването си в десетия кръг на Серия А. Медон Бериша вкара единствения гол за южняците в мача, който се оказа с цената на три точки. Така Лече задълбочи кризата във Фиорентина, който е на предпоследното 19-о място в класирането само с 4 точки. Треньорът на "виолетовите" Стефано Пиоли не може да бъде сигурен за поста си. Лече се изкачи на 15-а позиция с 9 точки.

Торино и Пиза завършиха 2:2 в друг мач от кръга. Стефано Морео вкара два бързи гола, с които изведе гостите напред в резултата. Джовани Симеоне върна един гол за "биковете", а в добавеното време Че Адамс изравни за Торино. Треньорът на домакините Марко Барони получи червен картон на скамейката. През втората част бяха направени десет смени, но нов гол не падна. Торино е на 12-а позиция с 13 точки, Пиза е 17-и с 6.



Първенство на Италия по футбол, мачове от десетия кръг на Серия "А":

Верона - Интер - 1:2 Фиорентина - Лече - 0:1 Торино - Пиза - 2:2 Парма - Болоня Милан - Рома в понеделник: Сасуоло - Дженоа Лацио - Каляри Кремонезе - Ювентус - 1:2 Удинезе - Аталанта - 1:0 Наполи - Комо - 0:0 * Наполи води в класирането с 22 точки, следван от Рома и Интер с по 21, Милан и Ювентус с по 18, Комо със 17, Болоня и Удинезе с по 15, Кремонезе с 14 и други.