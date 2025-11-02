Подробно търсене

Ювентус се наложи над Кремонезе в дебюта на старши треньора Лучано Спалети

Ивайло Георгиев
Лучано Спалети / Снимка: Alberto Mariani/LaPresse via AP
Рим,  
02.11.2025 08:48
 (БТА)

Старши треньорът Лучано Спалети дебютира начело на Ювентус с победа с 2:1 срещу Кремонезе, с което торинци се изравниха във временното класиране на италианското първенство по футбол с Милан и Интер. Трите колоса са с по 18 точки и изостават с по три от Рома, както и с по четири от Наполи.

Спалети бе назначен на треньорския пост в четвъртък и замени Игор Тудор. Той бе уволнен три дни по-рано след серия от осем мача без победа.

Неговите играчи реагираха позитивно. Филип Костич отбеляза 33-ия си рожден ден с попадение в 85-ата секунда за Юве, вкарвайки топката във вратата на домакините след пас с пета от Лоис Опенда. Андреа Камбиасо заби втория гол в средата на втората част, а домакините върнаха един чрез Джейми Варди.

Кремонезе е на девето място в класирането с 14 точки и четири по-малко от Юве.

Първенство на Италия по футбол, мачове от десетия кръг на Серия "А":

Кремонезе - Ювентус     - 1:2
Удинезе - Аталанта      - 1:0
Наполи - Комо           - 0:0 

утре:
Верона - Интер
Фиорентина - Лече
Тирино - Пиза
Парма - Болоня
Милан - Рома

в понеделник:
Сасуоло - Дженоа
Лацио - Каляри
* Наполи води в класирането с 22 точки, следван от Рома с 21, Интер, Милан и Ювентус с по 18, Комо със 17, Болоня и Удинезе с по 15, Кремонезе с 14 и други.

/ХБ/

01.11.2025 20:57

Комо пропусна да победи шампиона Наполи в Неапол

Отборът на Комо пропусна да победи Наполи при гостуването си в десетия кръг на Серия А, като двата отбора не си вкараха голове - 0:0. В средата на първата част Алваро Морато от Комо пропусна дузпа. Той стреля в десния ъгъл на вратата, но Ваня
01.11.2025 18:08

Николо Дзаниоло донесе успеха на Удинезе срещу Аталанта в Серия А

Отборът на Удинезе постигна ценна домакинска победа над Аталанта с 1:0 в десетия кръг на италианската Серия А. За тима от Удине точен бе Николо Дзаниоло, който вкара в 40-ата минута след асистенция на Хасан Камара. Преди това Камалдийн Сулемана от
01.11.2025 12:17

Патрик Виейра бе освободен от треньорския пост в Дженоа

Патрик Виейра бе освободен от поста старши треньор на италианския футболен клуб Дженоа, който заема последното място в Серия "А" след девет мача. От отбора обявиха, че той "вече не води първия отбор", но Gazzetta dello Sport добавя, че бившият халф

