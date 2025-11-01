Подробно търсене

Комо пропусна да победи шампиона Наполи в Неапол

Христо Бонински
Снимка: Alessandro Garofalo/LaPresse via AP
Неапол,  
01.11.2025 20:57
 (БТА)

Отборът на Комо пропусна да победи Наполи при гостуването си в десетия кръг на Серия А, като двата отбора не си вкараха голове - 0:0.

В средата на първата част Алваро Морато от Комо пропусна дузпа. Той стреля в десния ъгъл на вратата, но Ваня Милинкович-Савич предвиди изпълнението му и спаси топката. Съдията Лука Дзуферли бе отсъдил наказателния удар точно заради нарушение на вратаря Милинкович-Савич.

Наполи не създаде нито едно стопроцентово голово положение след почивката и логично не стигна до трите точки. Тимът води в класирането, но може да бъде изпреварен от Рома утре. Комо е на пета позиция. 

Мачове от италианската Серия А, десети кръг:

Удинезе - Аталанта - 1:0
Наполи - Комо      - 0:0 

по-късно днес:
Кремонезе - Ювентус

утре:
Верона - Интер
Фиорентина - Лече
Тирино - Пиза
Парма - Болоня
Милан - Рома

в понеделник:
Сасуоло - Дженоа
Лацио - Каляри

В класирането води Наполи с 22 точки пред Рома с 21, следват Интер и Милан с по 18, Комо със 17, Болоня, Ювентус и Удинезе по 15 и други

/ХБ/

Свързани новини

01.11.2025 18:08

Николо Дзаниоло донесе успеха на Удинезе срещу Аталанта в Серия А

Отборът на Удинезе постигна ценна домакинска победа над Аталанта с 1:0 в десетия кръг на италианската Серия А. За тима от Удине точен бе Николо Дзаниоло, който вкара в 40-ата минута след асистенция на Хасан Камара. Преди това Камалдийн Сулемана от

Към 21:38 на 01.11.2025 Новините от днес

