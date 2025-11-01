Комо пропусна да победи шампиона Наполи в Неапол

Отборът на Комо пропусна да победи Наполи при гостуването си в десетия кръг на Серия А, като двата отбора не си вкараха голове - 0:0.

В средата на първата част Алваро Морато от Комо пропусна дузпа. Той стреля в десния ъгъл на вратата, но Ваня Милинкович-Савич предвиди изпълнението му и спаси топката. Съдията Лука Дзуферли бе отсъдил наказателния удар точно заради нарушение на вратаря Милинкович-Савич.

Наполи не създаде нито едно стопроцентово голово положение след почивката и логично не стигна до трите точки. Тимът води в класирането, но може да бъде изпреварен от Рома утре. Комо е на пета позиция.

Мачове от италианската Серия А, десети кръг:

Удинезе - Аталанта - 1:0 Наполи - Комо - 0:0 по-късно днес: Кремонезе - Ювентус утре: Верона - Интер Фиорентина - Лече Тирино - Пиза Парма - Болоня Милан - Рома в понеделник: Сасуоло - Дженоа Лацио - Каляри В класирането води Наполи с 22 точки пред Рома с 21, следват Интер и Милан с по 18, Комо със 17, Болоня, Ювентус и Удинезе по 15 и други