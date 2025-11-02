Интер победи Верона с автогол в добавеното време в мач от италианската Серия А

Интер успя да стигне до победата срещу Верона - 2:1, в заключителните секунди на срещата от десетия кръг на Серия А. По този начин "наредзурите" се възползваха от грешната стъпка на Наполи срещу Комо вчера.

"Нерадзурите" имаха възможност да открият резултата още в седмата минута чрез капитана си Лаутаро Мартинес, но защитата се справи.

В 16-ата минута Интер поведе, след като Хакан Чалханоглу изпълни ъглов удар, а Пьотр Желински засече топката и я прати в горния ляв ъгъл - 0:1.

Верона изравни пет минути преди края на първата част. Тогава Гифт Орбан изведе Джовани, който без забавяне изпрати удар в левия ъгъл - 1:1.

Орбан дори бе близо до пълен обрат, но при шута му топката се отби във външната страна гредата.

През втората част Интер бе по-активният тим, но така и не стигаше до чисти положения. Домакините от Верона имаха претенции малко преди края, че Федерико Димарко е играл с ръка в наказателното поле, но съдията даде знак играта да продължи.

Така се стигна до 94-ата минута, в която защитникът на Верона Мартин Фрезе се опита да изчисти топката с глава, но я вкара в собствената си врата - 1:2, и вече бе късно за тима да реагира.

Интер се изравни с Рома на втора позиция, като двата тима са на точка зад лидера Наполи. Верона е на 18-а позиция с 5 точки.



Първенство на Италия по футбол, мачове от десетия кръг на Серия "А":

Верона - Интер - 1:2 по-късно днес: Фиорентина - Лече Тирино - Пиза Парма - Болоня Милан - Рома в понеделник: Сасуоло - Дженоа Лацио - Каляри Кремонезе - Ювентус - 1:2 Удинезе - Аталанта - 1:0 Наполи - Комо - 0:0 * Наполи води в класирането с 22 точки, следван от Рома и Интер с по 21, Милан и Ювентус с по 18, Комо със 17, Болоня и Удинезе с по 15, Кремонезе с 14 и други.