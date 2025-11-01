"Локомотив го отнесе заради един симулант", заяви собственикът на клуба Христо Крушарски след прекратения мач с Ботев

Подробно търсене
След прекратеното футболно дерби между Локомотив и Ботев

Димитър Петков
Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски говори пред медиите след прекратеното дерби с Ботев (Пловдив). Снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев
Пловдив,  
01.11.2025 17:21
 (БТА)

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски бе силно афектиран след прекратеното дерби с Ботев (Пловдив) заради удар с бутилка в главата на вратаря Даниел Наумов. Според него стражът на "жълто-черните" е "симулант". 

"Погледнете внимателно записа и ще видите къде го удря - в рамото... "тежко комоцио". Никога не съм говорил против съдиите. Очаквах, че когато тук е шефът на съдиите, ще има някакъв ред. А то какво се случи? Локомотив го отнесе заради един симулант. Този младеж по същия начин е ял бой в ЦСКА 1948 за същите действия. То се вижда - гледайте. Удря го по рамото. Гледайте внимателно", емоционален бе собственикът на "железничарите". 

"Откога говоря, че тези фенове трябва да ги изгонят. Полицията чака шест месеца да ми даде на мен кой е хвърлил бомбичката. Трябвало да се разследва...",  каза още той и отговори на финансовия благодетел на Ботев - Илиян Филипов, който заяви след мача, че именно Крушарски се е заканил Ботев да играе догодина в "Б" група. 

"Ще играя с всички отбор против тях. Ботев ще отиде в "Б" група", закани се Крушарски.

"Имаше вариант мачът да продължи. Защо съдията не показа картон, когато симулираше и бавеше топката?", допълни той.

"За феновете съм казал - държавата и полицията трябва да си влязат в ролята, за да се въдвори ред. По-добре да няма фенове, за да няма глоби. Ще се срещна с тарторите. Повече нерви нямам", каза още Крушарски и обясни, че според него случилото се е "нагласена работа". 

"Това си е симулация и нов вратар. Какъв беше проблемът, че вратарят е на 18 години. Да си вземат някой като мен на 69 години да им пази. Има ли в правилника на колко години трябва да е играчът. Нали искаме да има развитие . . .Ще видите оттук нататък какво става. Няма да се откажем лесно. Не съм от тези, които подвиват колената. Нека се радват, колкото искат. Това е открадната победа. Благодарение на съдията", завърши Крушарски. 

/ИК/

Към 18:31 на 01.11.2025 Новините от днес

