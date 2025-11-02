Подробно търсене

Димитър Петков
Снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев
Пловдив,  
02.11.2025 17:26
 (БТА)

От Ботев (Пловдив) подкрепиха своя вратар Даниел Наумов след инцидента с него в градското дерби с Локомотив. От клуба разпространиха своя позиция след изказването на стража, в което той даде своята гледна точка, след като бе уцелен с бутилка в главата от феновете на "железничарите" и това бе причината мачът между двата отбора да бъде прекратен.

"Във връзка с изявлението на нашия вратар Даниел Наумов относно прекратеното дерби на Пловдив, ПФК Ботев Пловдив категорично застава зад своя състезател и подкрепя напълно всяка дума, изразена в неговата позиция.

Съжаляваме, че след инцидент, при който футболист бе ударен в главата с хвърлена бутилка от трибуните, фокусът се измести към опити за подмяна на фактите, внушения и клевети по адрес на пострадалия играч.

Фактите са ясни и документирани от телевизионните кадри и медицинския екип на мача:

Даниел Наумов бе реално ударен в главата и незабавно бе отведен за медицински преглед;

Решението за прекратяване на двубоя не е било взето по негово искане, а е наложено от съдиите и делегата на срещата;

Вратарят не е симулирал, не е отказал да продължи от страх, а просто не е бил в състояние да играе, според оценката на лекарския щаб.

Категорично осъждаме опитите на отделни коментатори, медии и представители на другия клуб да изкривят истината, като внушават, че играчът е преиграл или е действал с цел провокация.

Тези изявления са неприемливи, неверни и уронват престижа на професионален спортист, който винаги е показвал характер и уважение към играта.

ПФК Ботев Пловдив ще предприеме всички необходими правни и институционални действия, за да защити името на своя футболист и на клуба, както и за да гарантира, че подобни инциденти няма да бъдат подценявани или омаловажавани.

Здравето и сигурността на футболистите са над всичко. Всеки, който се опитва да омаловажи агресията на трибуните, всъщност насърчава нови прояви на насилие и руши моралните устои на българския футбол.

ПФК Ботев Пловдив ще продължи да отстоява принципите на честна игра, уважение и безопасност, независимо от резултатите на терена", написаха от ръководството на "канарчетата". 

/ИК/

