След прекратеното футболно дерби между Локомотив и Ботев

Димитър Петков
От Ботев (Пловдив): "Настояваме Българският футболен съюз да приложи в пълен обем разпоредбите на Наредбата и Дисциплинарния правилник"
Снимка: Боян Ботев, БТА
Пловдив,  
01.11.2025 18:56
 (БТА)

От ръководството на Ботев (Пловдив) излязоха с официална позиция след прекратеното градско дерби с Локомотив. От управата на "канарчетата" настояват Българският футболен съюз да вземе справедливо и безпристрастно решение за крайния изход от срещата. 

"Във връзка с прекратяването на двубоя между ПФК Локомотив Пловдив и ПФК Ботев Пловдив, ръководството на нашия клуб изразява своята категорична позиция относно случилото се.

Мачът бе спрян след сериозен инцидент, при който нашият вратар Даниел Наумов бе ударен с хвърлена бутилка в главата от трибуните. Медицинският екип установи комоцио и забрани категорично участието на футболиста в остатъка от срещата.

В тази ситуация беше невъзможно мачът да продължи, а здравето и безопасността на състезателите трябва винаги да бъдат приоритет.

За съжаление, последваха неприемливи и обидни изказвания от страна на Христо Крушарски, в които се омаловажава инцидентът и се отправят заплахи към клуба.

Подобно поведение няма място във футбола и не отговаря на ценностите на нашия спорт.

ПФК Ботев Пловдив настоява Българският футболен съюз да приложи в пълен обем разпоредбите на Наредбата и Дисциплинарния правилник, според които:

„Когато срещата е прекратена по вина на отбора-домакин заради нарушаване на реда и сигурността, физическо посегателство или хвърлен предмет, ударил състезател, се присъжда служебен резултат 0:3 и се налагат съответните санкции.“

Настояваме БФС да вземе справедливо и безпристрастно решение, с което да защити принципите на феърплея, безопасността и честната игра.

Здравето на футболистите и хората е над всичко. Подобни прояви са недопустими и не трябва да остават без последици", гласи официалната позиция от Ботев (Пловдив). 

/ИК/

01.11.2025 18:06

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов отговори на собственика на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов използва официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук, за да коментира поведението на собственика на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски след прекратеното градско дерби между двата отбора заради удар с бутилка в главата на вратаря на "канарчетата" Даниел Наумов.
01.11.2025 17:21

"Локомотив го отнесе заради един симулант", заяви собственикът на клуба Христо Крушарски след прекратения мач с Ботев

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски бе силно афектиран след прекратеното дерби с Ботев (Пловдив) заради удар с бутилка в главата на вратаря Даниел Наумов.
01.11.2025 17:05

"Искахме този мач да се изиграе докрай, но когато ударят титулярния вратар - нормално е да се прекрати срещата", каза Илиян Филипов

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов обяви, че вратарят на отбора Даниел Наумов е получил комоцио и според мнението на лекарите не е имало как да продължи участието си в дербито с Локомотив, след като бе уцелен с бутилка в главата от привържениците на "черно-белите".
01.11.2025 17:05

"Крайното решение беше на отбора на Ботев", заяви изпълнителният директор на Локомотив (Пловдив) Тома Цилев

Изпълнителният директор на Локомотив (Пловдив) Тома Цилев обясни, че от Ботев са взели решението за прекратяването на градското дерби заради удар с бутилка в главата на вратаря Даниел Наумов.
01.11.2025 15:54

Пловдивското футболно дерби между Локомотив и Ботев бе прекратено, след като вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов бе уцелен в главата

Пловдивското футболно дерби между отборите на Локомотив и Ботев бе прекратено, след като в 40-ата минута на мача вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов бе уцелен с бутилка в главата от привържениците на "черно-белите", разположение на трибуна "Бесика".

Към 20:05 на 01.11.2025 Новините от днес

