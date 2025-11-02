Подробно търсене

От Ботев (Пловдив): "Настояваме БФС да подходи безпристрастно и категорично да се разграничи от подобни действия на привържениците"

Димитър Петков
Снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев
Пловдив,  
02.11.2025 11:26
 (БТА)

От ръководството на Ботев (Пловдив) отново излязоха с официално становище след прекратеното градско дерби с Локомотив, в което вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов бе ударен с бутилка в главата от феновете на "черно-белите", разположени на трибуна "Бесика". 

От управата на "жълто-черните" използваха профила на клуба в социалната мрежа Фейсбук, за да цитират чл.24 (9) от Наредбата за първенствата и турнирите по футбол в системата на Българския футболен съюз, която гласи: "когато футболната среща е започнала и след това същата бъде прекратена по причина на единия отбор или на негови привърженици, се присъжда служебна загуба при резултат, който се определя както следва: три гола се прибавят към актива на головете, отбелязани от изрядния отбор до прекратяването на срещата, а отбелязаните голове от неизрядния отбор се зануляват. Неизрядната страна няма право да обжалва наказанието по тази алинея."

"Наредбата за първенствата и турнирите на БФС ясно показва какво трябва да е решението след инцидента с феновете на Локомотив Пловдив, които удариха Даниел Наумов с бутилка в главата.

Настояваме БФС да подходи безпристрастно и категорично да се разграничи от подобни действия на привържениците по родните стадиони", написаха от Ботев (Пловдив). 

/ИК/

Към 12:57 на 02.11.2025 Новините от днес

