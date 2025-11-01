Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов отговори на собственика на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов използва официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук, за да коментира поведението на собственика на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски след прекратеното градско дерби между двата отбора заради удар с бутилка в главата на вратаря на "канарчетата" Даниел Наумов.

След двубоя Крушарски обвини Наумов, че е "симулант" и заяви, че ударът от бутилка е в рамото на стража, а не в главата.

"След като мачът бе прекратен заради инцидент, при който вратарят на Ботев – Даниел Наумов – бе ударен с бутилка в главата, последваха абсурдни изказвания от страна на Христо Крушарски.

Този човек си позволи да нарече нашите футболисти с обидни думи, да обвинява Наумов в симулация и дори да заяви, че ще „направи така, че Ботев да отиде в Б група“.

Явно г-н Крушарски е забравил къде се намира и си въобразява, че той управлява БФС и решава кой отбор къде ще играе.

Според него бутилката била ударила вратаря „в рамото“…

Г-н Крушарски, има огромна разлика между рамо и глава!

Даниел Наумов беше в състояние на комоциум, а медицинският екип категорично забрани той да продължи участието си в срещата.

Без значение от цветовете, няма нищо по-срамно от това да се подиграваш с контузен футболист.

Очакваме с решението си БФС най-после да раздаде справедливост при подобни ситуации. Здравето на футболистите и хората е преди всичко – подобни прояви са недопустими", гласи изявлението от Илиян Филипов.