Подробно търсене
След прекратеното футболно дерби между Локомотив и Ботев

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов отговори на собственика на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски

Димитър Петков
Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов отговори на собственика на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски
Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов отговори на собственика на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски
Снимка: Боян Ботев, БТА
Пловдив,  
01.11.2025 18:06
 (БТА)

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов използва официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук, за да коментира поведението на собственика на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски след прекратеното градско дерби между двата отбора заради удар с бутилка в главата на вратаря на "канарчетата" Даниел Наумов. 

След двубоя Крушарски обвини Наумов, че е "симулант" и заяви, че ударът от бутилка е в рамото на стража, а не в главата. 

"След като мачът бе прекратен заради инцидент, при който вратарят на Ботев – Даниел Наумов – бе ударен с бутилка в главата, последваха абсурдни изказвания от страна на Христо Крушарски.

Този човек си позволи да нарече нашите футболисти с обидни думи, да обвинява Наумов в симулация и дори да заяви, че ще „направи така, че Ботев да отиде в Б група“.

Явно г-н Крушарски е забравил къде се намира и си въобразява, че той управлява БФС и решава кой отбор къде ще играе.

Според него бутилката била ударила вратаря „в рамото“…

Г-н Крушарски, има огромна разлика между рамо и глава!

Даниел Наумов беше в състояние на комоциум, а медицинският екип категорично забрани той да продължи участието си в срещата.

Без значение от цветовете, няма нищо по-срамно от това да се подиграваш с контузен футболист.

Очакваме с решението си БФС най-после да раздаде справедливост при подобни ситуации. Здравето на футболистите и хората е преди всичко – подобни прояви са недопустими", гласи изявлението от Илиян Филипов. 

/ХБ/

Свързани новини

01.11.2025 17:21

"Локомотив го отнесе заради един симулант", заяви собственикът на клуба Христо Крушарски след прекратения мач с Ботев

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски бе силно афектиран след прекратеното дерби с Ботев (Пловдив) заради удар с бутилка в главата на вратаря Даниел Наумов.
01.11.2025 17:05

"Искахме този мач да се изиграе докрай, но когато ударят титулярния вратар - нормално е да се прекрати срещата", каза Илиян Филипов

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов обяви, че вратарят на отбора Даниел Наумов е получил комоцио и според мнението на лекарите не е имало как да продължи участието си в дербито с Локомотив, след като бе уцелен с бутилка в главата от привържениците на "черно-белите".
01.11.2025 15:54

Пловдивското футболно дерби между Локомотив и Ботев бе прекратено, след като вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов бе уцелен в главата

Пловдивското футболно дерби между отборите на Локомотив и Ботев бе прекратено, след като в 40-ата минута на мача вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов бе уцелен с бутилка в главата от привържениците на "черно-белите", разположение на трибуна "Бесика".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:33 на 01.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация