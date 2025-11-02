Подробно търсене

Димитър Петков
Снимка: Боян Ботев, БТА
Пловдив,  
02.11.2025 15:14
 (БТА)

От Ботев (Пловдив) разпространиха официалната позиция на своя вратар Даниел Наумов след прекратеното дерби с Локомотив.

Както е известно, вратарят на “канарчетата” бе уцелен с бутилка в главата от феновете на “черно-белите” в края на първата част и мачът бе прекратен от главния съдия Драгомир Драганов.

“Получих много хейт от феновете на другия отбор заради това, че бях уцелен с бутилка в главата именно от тях. 

Днес изгледах ситуацията и останах много изненадан от изказванията на коментатора на мача, който прави внушения и грешни твърдения за ситуацията и развитието на събитията, а именно, че мачът се прекратява по мое искане и че аз съм в състояние да продължа, но се страхувам да не се хвърлят нови предмети до края на полувремето, което е невярно и смешно. 

Това далеч не е най-враждебната обстановка, която съм виждал и няма да позволя на един коментатор да прави внушения и да се подиграва с имиджа ми и индиректно да ме нарича страхливец. 
 
Истината е, че след удара с бутилката не бях в състояние да продължа и да играя адекватно на терена, като също докторът каза, че в това състояние той също няма да рискува да ме остави да играя.  

Държа да подчертая, че никой не се е допитвал до мен дали искам мачът да бъде прекратен и още по-малко дали се страхувам да продължа при положение, че теоретично не е имало никаква пречка.
 
Това е мач, който е наблюдаван от стотици хиляди пред телевизорите, а човек, който явно не е изобщо запознат с конкретната ситуация и няма информация какво се случва, прави внушения и по този начин влияе на мнението на хората за това какъв съм аз, което ме кара да се чувствам зле.

Приятел, ако не можеш да се справиш с коментирането на мач, просто не го прави, но не прави внушения и не си играй с имиджа ми”, казва Даниел Наумов в своята позиция, публикувана на страницата на клуба във Фейсбук.

/ИГ/

Към 16:03 на 02.11.2025 Новините от днес

