От Ботев Пловдив излязоха с информация за състоянието на Даниел Наумов след инцидента в градското дерби с Локомотив

Димитър Петков
Снимка: Боян Ботев, БТА
Пловдив,  
03.11.2025 21:03
Вратарят на Ботев Пловдив Даниел Наумов е със съмнения за мозъчно сътресение, съобщиха от клуба. Както е известно, стражът пострада, след като бе уцелен в главата с бутилка в градското дерби с Локомотив.

Наумов е преминал обстоен медицински преглед след инцидента по време на срещата и вече трети ден продължава да страда от силно главоболие, световъртеж и повръщане.

Според лекарските препоръки, вратарят ще почива минимум 10 дни и няма да вземе участие в тренировъчния процес. 

Това означава, че той със сигурност пропуска предстоящия двубой срещу Добруджа на стадион “Христо Ботев”.

Утре Наумов отново ще бъде прегледан от специалист, който ще прецени състоянието му и следващите стъпки в лечението, информираха още от Ботев Пловдив.

