Пловдивското футболно дерби между Локомотив и Ботев бе прекратено, след като вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов бе уцелен в главата

Димитър Петков
БТА, Пловдив (1 ноември 2025) На стадион "Локомотив" в Пловдив се играе 121-вото издание на пловдивското футболно дерби между отборите на Локомотив и Ботев. Снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Димитър Петков
Пловдив,  
01.11.2025 15:54 | ОБНОВЕНА 01.11.2025 16:20
 (БТА)

Пловдивското футболно дерби между отборите на Локомотив и Ботев бе прекратено, след като в 40-ата минута на мача вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов бе уцелен с бутилка в главата от привържениците на "черно-белите", разположение на трибуна "Бесика". 

Инцидентът се случи в 40-ата минута на срещата при резултат 1:1. Това принуди главния съдия Драгомир Драганов да спре срещата и да проведе разговор с делегата на двубоя, изпълнителния директор на Локомотив Тома Цилев и финансовия благодетел на Ботев Илиян Филипов. След над 20 минути, в които мачът бе спрян и последваха консултации, Драганов официално прекрати срещата. 

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов обяви след двубоя, че Наумов е получил комоцио и според лекарите не е бил в състояние да продължи мача.

Преди срещата да бъде спряна в 15-ата минута Ботев получи право да изпълни дузпа. След удар на Самуел Калу топката срещна ръката на Русков и арбитърът веднага посочи бялата точка. Тодор Неделев се зае с изпълнението и преодоля Боян Милосавлевич с премерен изстрел в долния десен ъгъл за 0:1. 

Пет минути след това Калу можеше да удвои, озовал се на добра позиция отдясно в наказателното поле, но шутира право в ръцете на Милосавлевич. 

В 35-ата минута Локомотив изравни. Умарбаев насочи прецизно от фаул от около 20 метра, топката се отби в гредата, но Хуан Переа бе на точното място, за да добави в опразнената врата за 1:1. 

* Очаквайте подробности!

/ИК/

