От Локомотив (Пловдив) изразиха категорично несъгласие с решението на Дисциплинарната комисия към БФС за служебна загуба на дербито с Ботев

Димитър Петков
Снимка: Боян Ботев, БТА Архив
Пловдив,  
04.11.2025 15:11
От ръководството на Локомотив (Пловдив) изразиха категорично несъгласие с решението на Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз, която по-рано днес обяви решението си да присъди служебна загуба на "черно-белите" с 0:4 в градското дерби Ботев. От клуба излязоха с официална позиция, в която уточниха, че ще предприемат всички възможни действия в съответствие с българското законодателство, за да защитят своите интереси и ще използват всички предвидени спортно-правни механизми за обжалване на решението, както и за проверка на неговата законосъобразност.

БТА припомня, че двубоят на 1 ноември бе прекратен от главния съдия Драгомир Драганов в края на първата част, след като вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов бе уцелен с бутилка в главата от привърженик на Локомотив от трибуна "Бесика". 

"ПФК Локомотив Пловдив изразява своето дълбоко и категорично несъгласие с решението на ДК към БФС, с което на нашия отбор бе наложена служебна загуба с резултат 0:4 в градското дерби с ПФК Ботев Пловдив.

Инцидентът по време на срещата – хвърляне на бутилка от сектор, в който се намираха наши привърженици, при което бе уцелен вратарят на съперника и мачът бе прекратен в 41-вата минута при резултат 1:1 – е тежък и неприемлив. ПФК Локомотив Пловдив категорично осъжда подобни прояви и активно съдейства на компетентните органи за установяване и санкциониране на извършителя.

Въпреки това, считаме че решението на Дисциплинарната комисия представлява грубо нарушаване на приетите правила и принципите на спортната справедливост и равно третиране на футболните клубове. Мачът бе прекратен вследствие на единичен акт, а не по воля или отказ на нашия отбор да продължи играта. Нашите футболисти и треньорски щаб бяха готови срещата да бъде доиграна при нормални условия.

Това решение, с което се присъжда служебна загуба на Локомотив, не отчита всички факти и обстоятелства, и по своята същност представлява безпрецедентен случай не само за българския футбол, но и за европейската спортна практика.

ПФК Локомотив Пловдив ще предприеме всички възможни действия в съответствие с българското законодателство, за да защити интересите на клуба. Ще използваме всички предвидени спортно-правни механизми за обжалване на решението, за проверка на неговата законосъобразност и съответствието му с всички действащи законови актове и вътрешни правила и процедури.

Предстои да се запознаем подробно с мотивите и съображенията, изложени в решението, както и със събраните факти, обстоятелства и доклади, на които то се основава. Настояваме за пълна прозрачност и публично оповестяване на всички документи и материали по случая.

Считаме, че справедливото решаване на възникналия казус е от особено значение не само за нашия Клуб, а от значение за цялостното развитие на българското първенство и правилата за неговото провеждане. В този смисъл – считаме, че всяко действие и решение на компетентните органи следва ясно да съобрази тази отговорност и да бъде в интерес на развитието на футболната игра.

ПФК Локомотив Пловдив вярва в честната игра, в справедливостта и в равнопоставеността между клубовете. Победите трябва да се извоюват на терена, а не чрез административни актове", гласи официалното становище от ръководството на клуба. 

