Подробно търсене

Установена е самоличността на привърженика на Локомотив (Пловдив), който уцели с бутилка в главата вратаря на Ботев (Пловдив) Даниел Наумов

Димитър Петков
Установена е самоличността на привърженика на Локомотив (Пловдив), който уцели с бутилка в главата вратаря на Ботев (Пловдив) Даниел Наумов
Установена е самоличността на привърженика на Локомотив (Пловдив), който уцели с бутилка в главата вратаря на Ботев (Пловдив) Даниел Наумов
Снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев
Пловдив,  
06.11.2025 15:02
 (БТА)

Служителите на реда в Пловдив установиха самоличността на извършителя на противообществена проява, довела до прекратяването на дербито между футболните отбори на Локомотив и Ботев на 1 ноември, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Както е известно, срещата между двата тима бе прекратена от главния съдия Драгомир Драганов, след като в 41-вата минута от двубоя вратарят на Ботев (Пловдив) Даниел Наумов бе уцелен с бутилка в главата. Впоследствие пък от Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз присъдиха служебна победа с 4:0 за "канарчетата"

След обстоен преглед на видеозаписите от мача, разпити на свидетели и последвалите оперативни и издирвателни действия вчера 39-годишният мъж, извършил деянието, е бил отведен в Пето районно управление. Снети са му обяснения.

В рамките на днешния ден преписката е внесена в Районен съд – Пловдив за произнасяне по компетентност по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, уточниха още от ОДМВР-Пловдив. 

/ДВ/

Свързани новини

04.11.2025 13:59

Дисциплинарната комисия на БФС присъди служебна победа на Ботев Пловдив в дербито с Локомотив Пловдив

Дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз (БФС) присъди служебна победа от 4:0 на Ботев Пловдив в дербито срещу Локомотив Пловдив от 14-ия кръг в Първа лига, което беше прекратено в 41-ата минута миналата събота. Вратарят на "жълто-черните" Даниел Наумов беше ударен в главата с бутилка, хвърлена от трибуна "Бесика", в която са разположени ултрасите на "железничарите".
01.11.2025 15:54

Пловдивското футболно дерби между Локомотив и Ботев бе прекратено, след като вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов бе уцелен в главата

Пловдивското футболно дерби между отборите на Локомотив и Ботев бе прекратено, след като в 40-ата минута на мача вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов бе уцелен с бутилка в главата от привържениците на "черно-белите", разположение на трибуна "Бесика".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:14 на 06.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация