Установена е самоличността на привърженика на Локомотив (Пловдив), който уцели с бутилка в главата вратаря на Ботев (Пловдив) Даниел Наумов

Служителите на реда в Пловдив установиха самоличността на извършителя на противообществена проява, довела до прекратяването на дербито между футболните отбори на Локомотив и Ботев на 1 ноември, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Както е известно, срещата между двата тима бе прекратена от главния съдия Драгомир Драганов, след като в 41-вата минута от двубоя вратарят на Ботев (Пловдив) Даниел Наумов бе уцелен с бутилка в главата. Впоследствие пък от Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз присъдиха служебна победа с 4:0 за "канарчетата".

След обстоен преглед на видеозаписите от мача, разпити на свидетели и последвалите оперативни и издирвателни действия вчера 39-годишният мъж, извършил деянието, е бил отведен в Пето районно управление. Снети са му обяснения.

В рамките на днешния ден преписката е внесена в Районен съд – Пловдив за произнасяне по компетентност по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, уточниха още от ОДМВР-Пловдив.