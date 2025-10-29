Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич за дербито с Ботев: "Преди подобен мач никой не се нуждае от допълнителна мотивация"

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич заяви, че отборът му няма нужда от допълнителна мотивация преди дербито с градския съперник Ботев и призова привържениците на "железничарите" за подкрепа. Наставникът на "черно-белите" даде своето мнение преди сблъсъка пред клубната медия.

"Преди подобен мач никой не се нуждае от допълнителна мотивация. Всеки един от нас знае много добре какво означава дербито за Локомотив, за Пловдив, за нашите фенове. Такива двубои винаги са изпълнени със страст, себераздаване и битка до последната минута", заяви Косич.

"Разчитаме на подкрепата на привържениците ни, които ще създадат неповторима атмосфера на стадиона. Ние ще направим всичко възможно, за да бъдем успешни в събота и да ги зарадваме", допълни той.

"Нека това дерби бъде празник за града! Нека покажем уважение към футбола и всички страсти около мача да си останат само и единствено на стадиона!”, призова наставникът на Локомотив.

Дербито между Локомотив и Ботев е на 1 ноември (събота) от 14:45 часа на "Лаута".