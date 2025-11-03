Подробно търсене

Ботев (Пловдив) пусна в продажба билетите за домакинството си на Добруджа

Димитър Петков
Ботев (Пловдив) пусна в продажба билетите за домакинството си на Добруджа
Ботев (Пловдив) пусна в продажба билетите за домакинството си на Добруджа
снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев
Пловдив,  
03.11.2025 11:32
 (БТА)

Билетите за двубоя между Ботев (Пловдив) и Добруджа вече са в продажба, информираха от пловдивския футболен клуб. Мачът между двата отбора от 15-ия кръг на Първа лига е на 7 ноември (петък) от 17:30 часа на стадион "Христо Ботев". 

Според предварително определените ценови категории за мачовете от шампионата, пропуските са на следните цени:

– Трибуна Юг / Север – 12 лв. / 6.13 €

– Трибуна Изток – 15 лв. / 7.67 €

– Сектор А, Блок 1,2,6,7 – 20 лв. / 10.23 €

– Сектор А, Блок 3, 5 – 30 лв. / 15.34 €

– Сектор А, Блок 4, P1, P3 – 35 лв. / 17.90 €

– Сектор А, P2 – 70 лв. / 35.80 €

– Сектор А, P2 (достъп до Lounge 1912) – 99 лв. / 50.62 €

От клуба призоваха своите фенове да присъстват на срещата и им благодариха за подкрепата в градското дерби с Локомотив (Пловдив), което не се доигра, след като стражът на "канарчетата" Даниел Наумов бе уцелен с бутилка в главата от феновете на "черно-белите". 

"Страстите от пловдивското дерби още не са утихнали, а на хоризонта е сблъсък с Добруджа. Шапки долу пред великолепната „жълто-черна“ публика, която ни накара да се чувстваме като домакини на „Лаута“!

Заплахи за настройване на всички отбори срещу нас и изпращане в „Б“ група? Това не може да ни уплаши, защото ние имаме най-добрия играч в шампионата – „жълто-черните“ фенове!

Ботев има нужда от своя 12-ти играч в битката срещу всички! Когато сме заедно – няма какво да ни спре", написаха от клуба. 

/КМ/

Свързани новини

02.11.2025 17:26

От Ботев (Пловдив) подкрепиха своя вратар Даниел Наумов след инцидента с него в градското дерби с Локомотив

От Ботев (Пловдив) подкрепиха своя вратар Даниел Наумов след инцидента с него в градското дерби с Локомотив. От клуба разпространиха своя позиция след изказването на стража, в което той даде своята гледна точка, след като бе уцелен с бутилка в главата от феновете на "железничарите" и това бе причината мачът между двата отбора да бъде прекратен.
02.11.2025 15:14

От Ботев (Пловдив) разпространиха официалната позиция на своя вратар Даниел Наумов след прекратеното дерби с Локомотив

От Ботев (Пловдив) разпространиха официалната позиция на своя вратар Даниел Наумов след прекратеното дерби с Локомотив. Както е известно, вратарят на “канарчетата” бе уцелен с бутилка в главата от феновете на “черно-белите” в края на първата част и
02.11.2025 11:26

От Ботев (Пловдив): "Настояваме БФС да подходи безпристрастно и категорично да се разграничи от подобни действия на привържениците"

От ръководството на Ботев (Пловдив) отново излязоха с официално становище след прекратеното градско дерби с Локомотив, в което вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов бе ударен с бутилка в главата от феновете на "черно-белите", разположени на трибуна "Бесика".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:59 на 03.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация