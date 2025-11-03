Ботев (Пловдив) пусна в продажба билетите за домакинството си на Добруджа

Билетите за двубоя между Ботев (Пловдив) и Добруджа вече са в продажба, информираха от пловдивския футболен клуб. Мачът между двата отбора от 15-ия кръг на Първа лига е на 7 ноември (петък) от 17:30 часа на стадион "Христо Ботев".

Според предварително определените ценови категории за мачовете от шампионата, пропуските са на следните цени:

– Трибуна Юг / Север – 12 лв. / 6.13 €

– Трибуна Изток – 15 лв. / 7.67 €

– Сектор А, Блок 1,2,6,7 – 20 лв. / 10.23 €

– Сектор А, Блок 3, 5 – 30 лв. / 15.34 €

– Сектор А, Блок 4, P1, P3 – 35 лв. / 17.90 €

– Сектор А, P2 – 70 лв. / 35.80 €

– Сектор А, P2 (достъп до Lounge 1912) – 99 лв. / 50.62 €

От клуба призоваха своите фенове да присъстват на срещата и им благодариха за подкрепата в градското дерби с Локомотив (Пловдив), което не се доигра, след като стражът на "канарчетата" Даниел Наумов бе уцелен с бутилка в главата от феновете на "черно-белите".

"Страстите от пловдивското дерби още не са утихнали, а на хоризонта е сблъсък с Добруджа. Шапки долу пред великолепната „жълто-черна“ публика, която ни накара да се чувстваме като домакини на „Лаута“!

Заплахи за настройване на всички отбори срещу нас и изпращане в „Б“ група? Това не може да ни уплаши, защото ние имаме най-добрия играч в шампионата – „жълто-черните“ фенове!

Ботев има нужда от своя 12-ти играч в битката срещу всички! Когато сме заедно – няма какво да ни спре", написаха от клуба.