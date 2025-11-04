Турция определи констатациите на ЕК за правосъдието и вътрешната политика на страната като основани на предразсъдъци

Министерството на външните работи на Турция отхвърли в своя официална позиция констатациите от доклада на Европейската комисия за напредъка на редица сектори в страната, сред които състоянието на демокрацията, върховенството на закона, вътрешната политика и свободата на словото.

„Отхвърляме неоснователните и почиващи на предразсъдъци твърдения от публикувания днес доклад на Европейската комисия за Турция по отношение на правосъдието, основните права и вътрешната политика“, пише в официалното съобщение, публикувано на интернет страницата на Министерството на външните работи на Турция.

Анкара определя констатациите на Брюксел като несъвместими с усилията за налагане на положителен дневен ред в отношенията между Турция и ЕС, а използвания език в доклада – като противоречащ на дългосрочните интереси на страните.

Турция посочва, че продължава да бъде обвързана със стратегическата си цел за присъединяване към Европейския съюз, а нивото на съответствие (на страната – бел. ред.) с достиженията на правото на Европейския съюз, посочено в доклада, е най-ясният израз на този ангажимент на Анкара въпреки „несправедливите и политически обосновани пречки“.

Турция приема като положителни констатациите за състоянието на икономиката.

„Считаме, че подчертаването на високото ниво на съответствие на функционираща пазарна икономика в Турция и нейните устойчиви макроикономически политики е положително и уместно“, коментират от Анкара.

Страната приема със задоволство написаното в доклада по отношение на позицията на Турция за Източното Средиземноморие, подобряването на отношенията с Гърция и засилването на диалога с Европейския съюз.

„Въз основа на това положително развитие, отново подчертаваме нашите очаквания решенията на Съвета по външни работи на Европейския съюз от 15 юли 2019 г. да бъдат незабавно отменени (санкции за сондажи на газ, които бяха определени за незаконни - бел. ред.)“, пише още в документа.

Турция приема за полoжителни констатациите по отношение на визията на страната за външната политика, засилването на стратегическите партньорства и ролята ѝ за установяването на мир и стабилност в региона. В съобщението е подчертан и общият интерес на Турция и Европейския съюз пред глобалните предизвикателства.

„В този контекст смятаме, че е важно да заработят съвместните органи и механизми между Турция и Европейския съюз, както и страната ни да се включва активно в инициативите и програмите на Европейския съюз в областта на отбраната и сигурността“, пише в съобщението.

Турция обаче критикува заключенията по отношение на Севернокипърската турска република.

„Докладът, както винаги, включва нереалистичните, незаконни и максималистични възгледи на Гърция и гръцко-кипърската страна, като същевременно отхвърля легитимните опасения на Турция и Севернокипърската турска република. Това за пореден път доказва, че Европейският съюз заема страна по Кипърския въпрос и че не е възможно да допринесе при усилията за разрешаването му“, заявяват от Министерството на външните работи на Турция.

Анкара смята, че е жизненоважно отношенията между Турция и Европейския съюз да бъдат в посока на засилване на перспективата за членство, а риториката – да бъде безпристрастна и да не превръща отношенията в заложник на двустранни въпроси.