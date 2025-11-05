Подробно търсене

Байерн (Мюнхен) и Арсенал остават продължават с пълен актив от точки след 4-ия кръг в Шампионската лига по футбол

Атанас Василев
снимка: AP Photo/Jon Super
София,  
05.11.2025 00:02
 (БТА) 
Основна фаза на Шампионската лига по футбол на Европа, четвърти кръг:
Славия (Прага, Чехия) – Арсенал (Англия)		0:3
Наполи (Италия) – Айнтрахт (Фр, Германия)		0:0
Ливърпул (Англия) – Реал Мадрид (Испания)		1:0
Атлетико (Мадрид, Испания) – Юнион Сен Жилоаз (Белгия)	3:1
Будьо/Глимт (Норвегия) – Монако (Франция)		0:1
Ювентус (Италия) – Спортинг (Лисабон, Португалия)	1:1
Пари Сен Жермен (Франция) – Байерн (Мюнхен, Германия)	1:2
Олимпиакос (Гърция) – ПСВ Айндховен (Нидерландия)	1:1
Тотнъм (Англия) – ФК Копенхаген (Дания)			4:0

Утре играят:
ФК Пафос (Кипър) – Виляреал (Испания)
Карабах (Азербайджан) – Челси (Англия)
Аякс (Нидерландия) – Галатасарай (Турция)
Бенфика (Лисабон) – Байер Леверкузен (Германия)
ФК Брюж (Белгия) – Барселона (Испания)
Интер Милано (Италия) – Кайрат Алмати (Казахстан)
Манчестър Сити (Англия) – Борусия (Дортмунд, Германия)
Олимпик (Марсилия, Франция) – Аталанта (Италия)
Нюкасъл (Англия) – Атлетик (Билбао, Испания)

Байерн (Мюнхен) и Арсенал остават на върха с по 12 точки, следват с по 9 Пари Сен Жермен, 
Интер (Милано) и Ливърпул. Тотнъм е на 7-о място с 8, Борусия (Дортмунд), 
Манчестър Сити и Спортинг (Лисабон) са с по 7 и други.

Към 00:50 на 05.11.2025 Новините от днес

