Байерн (Мюнхен) и Арсенал остават продължават с пълен актив от точки след 4-ия кръг в Шампионската лига по футбол

Основна фаза на Шампионската лига по футбол на Европа, четвърти кръг: Славия (Прага, Чехия) – Арсенал (Англия) 0:3 Наполи (Италия) – Айнтрахт (Фр, Германия) 0:0 Ливърпул (Англия) – Реал Мадрид (Испания) 1:0 Атлетико (Мадрид, Испания) – Юнион Сен Жилоаз (Белгия) 3:1 Будьо/Глимт (Норвегия) – Монако (Франция) 0:1 Ювентус (Италия) – Спортинг (Лисабон, Португалия) 1:1 Пари Сен Жермен (Франция) – Байерн (Мюнхен, Германия) 1:2 Олимпиакос (Гърция) – ПСВ Айндховен (Нидерландия) 1:1 Тотнъм (Англия) – ФК Копенхаген (Дания) 4:0 Утре играят: ФК Пафос (Кипър) – Виляреал (Испания) Карабах (Азербайджан) – Челси (Англия) Аякс (Нидерландия) – Галатасарай (Турция) Бенфика (Лисабон) – Байер Леверкузен (Германия) ФК Брюж (Белгия) – Барселона (Испания) Интер Милано (Италия) – Кайрат Алмати (Казахстан) Манчестър Сити (Англия) – Борусия (Дортмунд, Германия) Олимпик (Марсилия, Франция) – Аталанта (Италия) Нюкасъл (Англия) – Атлетик (Билбао, Испания) Байерн (Мюнхен) и Арсенал остават на върха с по 12 точки, следват с по 9 Пари Сен Жермен,

Интер (Милано) и Ливърпул. Тотнъм е на 7-о място с 8, Борусия (Дортмунд),

Манчестър Сити и Спортинг (Лисабон) са с по 7 и други.