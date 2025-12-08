Британската група „Колдплей“ е продала рекордните 24,8 млн. броя билета за свои концерти през новото хилядолетие, показва класация „Най-популярните артисти на турнета на хилядолетието“ на списанието Pollstar за 2025 г., цитирано от Асошиейтед прес. Чартът е базиран на продажбите на билети от 1 януари 2001 г. до края на 2025 г.

На първо място е групата „Колдплей“ с 24,8 милиона продадени билета, следвана от Ю2 с 20,2 милиона и Ед Шийран с 19, 6 милиона.

В топ 5 влизат групата Dave Matthews Band с близо 19,6 милиона и Тейлър Суифт с 18,9 милиона продадени билета, като се има предвид, че дебютният ѝ албум е издаден през 2006 г., отбелязва АП.

Суифт е единствената жена в Топ 10. Тя е следвана от Брус Спрингстийн и E Street Band, Кени Чесни, „Металика“, „Бон Джоуви“ и Елтън Джон.

Има само четири жени в Топ 25 – Пинк е единадесета с близо 13 милиона билета, Бионсе е на 13 място с 11,8 продадени билета, Мадона е поставена на петнадесето място с близо 11 милиона билета. АП отбелязва, че броят на продадените билети е различен показател от брутния приход.

Така през 2023 г. турнето на Тейлър Суифт Eras Tour стана първото, което премина границата от един милиард долара, според класацията на Pollstar за 2023 г. След това тя счупи своя собствен рекорд като през декември 2024 г. според Pollstar същото турне ѝ е донесло 2,2 милиарда долара в рамките на две години, което го прави най-касовото за всички времена.

Според новата класация, публикувана днес, Суифт има приходи от над 3,1 милиарда щатски долара през новото хилядолетие, а „Колдплей“, които водят по продадени билети, следват с близо 2,5 милиарда щатски долара.