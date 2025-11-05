Симфоничният оркестър на БНР ще представи приказката „Петя и вълкът"

Симфоничният оркестър на Българското национално радио (БНР) ще покаже как звучи приказката „Петя и вълкът" на Сергей Прокофиев. Приказката ще прозвучи под палката на главния диригент Константин Илиевски на 5 ноември от 19:00 ч в Първо студио на БНР, съобщават организаторите.

Приказката разказва за Петя, който тръгва на смело пътешествие, за да хване страшния вълк.

По думи на организаторите малките слушатели обичат тази симфонична приказка заради колоритните истории и запомнящи се мелодии. Всяка част от творбата е разказ на един инструмент за един герой: струнните са Петя, валдхорните – вълкът, а ударните са ловците. Но на двора е и Дядото – фагот, там са и приятелите на Петя, които му помагат: патето – обой, котката – кларинет и птичката-флейта, която чурулика: „Вижте какви смелчаци сме с Петя!“. А помощник на децата ще е разказвачът на историята Йоана Георгиева., казват от БНР.

„Петя и вълкът“ е едно от най-популярните произведения за деца. Само за четири дни Прокофиев пише текста и музиката за Московския детски театър и лично дирижира премиерата. През годините творбата е записвана и издавана хиляди пъти. През 1978 г. Филаделфийският оркестър я записва с разказвач Дейвид Бауи, Европейският камерен оркестър я издава с диригент Клаудио Абадо и разказвач Стинг, а Бил Клинтън, Михаил Горбачов и София Лорен получават „Грами“ за участието си в записа на Руския национален оркестър с Кент Нагано.

„Петя и вълкът“ е част от музикално-образователни концерти за деца на Радиосимфониците, които запознават малчуганите с класическата музика и развиват въображението им. Тази обичана симфонична приказка не просто разказва история, а учи малките слушатели да разпознават звука на оркестъра и да откриват радостта от живата музика.

/ЕМС/