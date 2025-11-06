Подробно търсене

Цивилен загина при атака с дрон във Волгоградска област

Пламен Йотински
Руснаци преминават през военно обучение на полигон във Волгоградска област. Снимка: AP
Москва,  
06.11.2025 03:22
 (БТА)

Мъж загина в резултат на атака с дрон във Волгоградска област, няколко къщи са получили повреди, съобщи губернаторът на областта Андрей Бочаров, предаде ТАСС.

В канала в Телеграм на областния управител се съобщава, че в  нощта срещу  6 ноември подразделения на противовъздушната отбрана на руското министерство на отбраната отразявали масирана атака с дронове на територията на областта. В резултат на атаката срещу 24-етажна жилищна сграда са повредени балкони и счупени стъкла на съседните къщи. 

От отломки от обстрела е загинал 48-годишен мъж.

Към 04:27 на 06.11.2025 Новините от днес

