Цивилен загина при атака с дрон във Волгоградска област

Мъж загина в резултат на атака с дрон във Волгоградска област, няколко къщи са получили повреди, съобщи губернаторът на областта Андрей Бочаров, предаде ТАСС.

В канала в Телеграм на областния управител се съобщава, че в нощта срещу 6 ноември подразделения на противовъздушната отбрана на руското министерство на отбраната отразявали масирана атака с дронове на територията на областта. В резултат на атаката срещу 24-етажна жилищна сграда са повредени балкони и счупени стъкла на съседните къщи.

От отломки от обстрела е загинал 48-годишен мъж.