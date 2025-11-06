Подробно търсене

Тайфунът "Калмаеги" отне живота на 114 души във Филирпините, 127 са в неизвестност

Пламен Йотински
Местни жители се движат между разрушенията, останали след преминаването на тайфуна "Калмаеги" в провинция Себу, Филипините. Снимка: AP/Jacqueline Hernandez
Манила,  
06.11.2025 01:52
Филипински официални лица съобщиха, че броят на жертвите от широко  разпространените наводнения и опустошения, причинени от тайфуна "Калмаеги" в централната част на страната, е нараснал до най-малко 114, а 127 други са обявени за изчезнали, много от които в силно засегната провинция, която все още се възстановява от смъртоносно земетресение, предаде Асошиейтед прес.

Бернардо Рафаелито Алехандро IV, заместник-администратор на Службата за гражданска защита, заяви, че повечето от смъртните случаи са регистрирани в централната провинция Себу, която беше пометена от "Калмаеги" във вторник, предизвиквайки внезапни наводнения и преливане на реки и други водни пътища.

"Калмаеги" се отдалечи от западната провинция Палаван в Южнокитайско море преди обяд в сряда и се движеше към Виетнам.

06.11.2025

