Пламен Йотински
Откриха "черните кутии" от самолета, който се разби в Кентъки и отне живота на най-малко 12 души
Хора от спешните служби с противогази стоят близо до мястото, където самолет на компанията Ю Пи Ес се разби при излитане от летището в Луивил, Кентъки. Снимка: AP/Jon Cherry
Луивил, щата Кентъки,  
06.11.2025 02:51
 (БТА)

Федералните разследващи органи в САЩ са открили "черните кутии" от останките на товарния самолет на Ю Пи Ес (UPS), който се разби в пламъци при излитане от летището в Луивил, Кентъки, отнемайки живота на най-малко 12 души, съобщиха официални представители, предаде Ройтерс.

Тод Инман, член на Националния съвет за транспортна безопасност, потвърди също, че голям "огнен облак" е избухнал около лявото крило на самолета и че един от трите му двигателя се е отделил от крилото, докато широкофюзелажният самолет се е движел по пистата.

34-годишният товарен самолет MD-11 е летял за Хонолулу с трима членове на екипажа на борда, когато се разби малко след като премина оградата в края на пистата при излитане във вторник вечерта, удряйки редица структури малко извън летището,  каза Инман.

Самолетът веднага бил обгърнат от огнен облак, който запалил редица пожари и разпръснал отломки на разстояние от около 800 м, като по този начин било подпалено и  съоръжение за рециклиране на петрол, което експлодирало.

Инман, в първия брифинг на НСТБ след катастрофата, каза, че регистраторът на полетните данни и регистраторът на гласовите записи в пилотската кабина са конструирани да издържат на ударите при катастрофа и интензивната топлина от пожарите и изглеждат непокътнати, когато бяха открити в сряда сред отломките от катастрофата.

/ПЙ/

Свързани новини

05.11.2025 03:16

Най-малко трима души са загинали, а 11 са ранени при самолетната катастрофа в Луивил, съобщи губернаторът на щата Кентъки Анди Бешиър

Най-малко трима души са загинали, а 11 са ранени, след като широкофюзелажен товарен самолет на американската куриерска и логистична компания Ю Пи Ес (UPS) с трима души на борда се разби след излитане от международното летище в Луивил, щата Кентъки, предизвиквайки голям пожар, заяви по време на пресконференция губернаторът на щата Кентъки Анди Бешиър, цитиран от Ройтерс.
05.11.2025 01:43

Товарен самолет с трима души на борда се разби след излитане от летището в Луивил, щата Кентъки

Tоварен самолет на американската куриерска и логистична компания "Ю Пи Ес" (UPS) се е разбил след излитане от международното летище в Луивил, щата Кентъки, предизвиквайки голям пожар, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти.

Към 02:58 на 06.11.2025 Новините от днес

