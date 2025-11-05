Товарен самолет с трима души на борда се разби след излитане от летището в Луивил, щата Кентъки

Tоварен самолет на американската куриерска и логистична компания Ю Пи Ес (UPS) с трима души на борда се разби след излитане от международното летище в Луивил, щата Кентъки, предизвиквайки голям пожар, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти.

Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) съобщи, че самолетът се е разбил около 17:15 ч. местно време във вторник (00:15 ч. днес българско време). Той е трябвало да лети за Хонолулу.

Полицията в американския щат Кентъки се отзова на сигнали за самолетна катастрофа в близо до международното летище в град Луивил.

Има данни за ранени, съобщи полицейското управление в Луивил в публикация в социалните мрежи.

На снимки в социалните мрежи се вижда голям стълб черен дим, издигащ се в небето.

Властите в града съобщиха за пожар и отломки и призоваха хората да не се доближават до мястото на инцидента. Полицията съобщи, че е била издадена заповед всички в радиус от 5 мили (8 километра) от летището да намерят подслон на безопасно място. По-късно службите за спешна помощ обявиха, че радиусът на заповедта е бил разширен и вече обхваща всички райони на север от летището до река Охайо.

Кадри от мястото на инциденти, излъчени по телевизията, показаха голяма огнена следа и облак от дим, издигащ се от паркинг в близост до летището, докато пожарникарите се опитват да изгасят огъня.

Губернаторът на щата Кентъки Анди Бешиър заяви, че е запознат с информация по случая. "Аварийно-спасителните служби са на място и ще дадем повече информация, когато е налична", написа той в "Екс". "Молете се за пилотите, екипажа и всички засегнати. Скоро ще поделим повече", добави той.