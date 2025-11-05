Денят на народните будители бе отбелязан с класически концерт в Европейския парламент в Брюксел

Денят на народните будители бе отбелязан тази вечер в Европейския парламент в Брюксел по инициатива на евродепутата Андрей Новаков с класически концерт на оркестър "Дженезис" под диригентството на маестро Йордан Камджалов. На събитието в зала "Йехуди Менухин" присъстваха много българи, дипломати, евродепутати. Прозвучаха произведения на Моцарт, Вивалди, Бах, както и произведения на български автори.

Има нещо, което обединява будителите - те до един са искали да видят нас, техните потомци, в сърцето на Европа, редом с всички европейски народи, посочи в словото си при откриването на събитието Андрей Новаков. Уверен съм, че Левски, Ботев, Ляпчев, Буров, Стамболов, ще бъдат горди, ако видят какво постигат днешните будители, каза той.

Колегата му Андрей Ковачев посочи, че днешните будители са нашите семейства и учители, нашите музиканти, които ни вдъхват доброта. Всеки, който ни дава топлина в сърцата и душите, е наш будител, добави той.

Постоянният представител на България в институциите на ЕС посланик Румен Александров заяви, че в днешния ден принадлежността ни към Европа и пълноправното ни членство в ЕС е повод не само за гордост, но и за огромна отговорност. Близо 19 години след присъединяването към ЕС постигнахме огромна по значение дългосрочна стратегическа цел - да бъдем част от всички интеграционни формати, включително еврозоната и Шенген, допълни посланикът.

Временно управляващият посолството на България в Белгия Венета Заякова каза, че в Деня на будителите почитаме силата на духа, знанието и културата. Тази вечер ни напомня, че будителството има много лица и сред тях са творците и хората, които вдъхновяват обществото чрез културата, добави тя.

Маестро Камджалов посочи, че Денят на будителите ни задължава и ни кара да се чувстваме горди. Един от най-великите световни будители на всички времена е Моцарт, каза той и отбеляза, че великият композитор, както и виртуозният Вивалди, умират в пълна мизерия, Бах твори в нищета, а днес цялото човечество се прекланя пред техния талант.