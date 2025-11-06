Новият посланик на САЩ в Дания встъпи в длъжност на фона на намеренията на Тръмп да контролира Гренландия

Новият американски посланик в Дания встъпи днес в длъжност на фона на напрежението заради намеренията на Тръмп да контролира полуавтономната Гренландия, предаде Ройтерс. Дипломатът е съосновател на платформата "Пейпал" и приятел на Илон Мъск.

Кенет Хоуъри, който по-рано беше посланик на САЩ в Швеция, връчи днес акредитивните си писма на крал Фредерик Десети в двореца "Кристиансборг" в Копенхаген заедно с новите посланици от още седем държави.

Хоуъри каза пред репортери, че приоритетите му ще включват засилване на сътрудничеството в областта на отбраната и търговските връзки и ще работи с Дания по въпроси, свързани със сигурността в Арктика.

"Също така, очаквам с нетърпение да се срещна с хората тук и да науча за културата на кралството, както и да пътувам наоколо, включително до Фарьорските острови и Гренландия", заяви той.

Отношенията между между дългогодишните съюзници Дания и САЩ се влошиха, след като Тръмп, позовавайки се на мерки за сигурност, изрази намеренията си да поеме контрол над Гренландия – богата на ресурси датска арктическа територия.

По време на посещение в Гренландия през април министър-председателката на Дания Мете Фредериксен отправи призив към САЩ и заяви, че "не може САЩ да анексират друга страна, било то и по причини, свързани със сигурността."

Министърът на външните работи на Дания извика през август тогавашния ръководител на американската мисия заради информация от разузнаването, че американски граждани са провеждали тайни операции за влияние в Гренландия, насочени към разпалване на опозиция срещу датското управление.