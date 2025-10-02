Подробно търсене

Гренландия търси по-тесни връзки с ЕС на фона на териториалните претенции на Тръмп

Атанаси Петров
Премиерите на Дания и Гренландия Мете Фредериксен и Йенс-Фредерик Нилсен преди срещата на върха на Европейска политическа общност в Копенхаген, 2 октомври 2025 г. Снимка: Emil Helms/Ritzau Scanpix via AP
Копенхаген,  
02.10.2025 21:48
 (БТА)

Гренландия заяви, че търси по-близки отношения с Европейския съюз на фона на териториалните претенции на американския президент Доналд Тръмп, съобщава ДПА.

"В Гренландия желаем по-силно и по-тясно сътрудничество с ЕС. Имаме какво да предложим и това ни дава големи възможности за развитие“, заяви гренландският министър-председател Йенс-Фредерик Нилсен на срещата на върха на Европейската политическа общност в Копенхаген. 

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази подобни положителни нагласи след среща с Нилсен. 

"Европа и Гренландия винаги ще бъдат надеждни и верни партньори. Искаме да задълбочим сътрудничеството си", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа "Екс".

Председателят на Еврокомисията посочи също, че ЕС да удвои финансовата си подкрепа за Гренландия. По думите ѝ Брюксел планира да отпусне над 500 млн. евро на Гренландия от следващата многогодишен бюджет на Европейския съюз.

По-рано тази година Тръмп многократно изрази териториални претенции към най-големия остров в света. Позицията на американския президент не се е променила, въпреки че дебатът за контрола над Гренландия позатихна, отбелязва ДПА. Островът, на който живеят около 56 000 жители, е до голяма степен автономен, но официално принадлежи на Дания.

На срещата на върха в Копенхаген Нилсен не изключи възможността да си сътрудничи със Съединените щати при определени условия. Той заяви, че сътрудничеството с Брюксел не изключва това с Вашингтон. Най-важното е то да бъде възможно най-полезно за хората от Гренландия, каза Нилсен.

Свързани новини

16.09.2025 07:18

Датският министър на отбраната е в Гренландия за военни учения без участието на САЩ

Датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен е в Гренландия заедно с колегите си от Исландия и Норвегия по повод големи военни учения с държави от НАТО, но без участието на САЩ, които имат претенции към тази датска територия, съобщи датското министерство на отбраната, цитирано от Франс прес.
31.08.2025 19:30

Френският външен министър заяви, че "Гренландия не е за продан" по време на посещението си в арктическата територия

Френският външен министър Жан-Ноел Баро настоя, че Гренландия „не е за продан“ и критикува САЩ за намеренията им да поемат контрол над стратегическата арктическа, предаде Асошиейтед прес.
28.08.2025 14:48

САЩ потвърдиха правото на Гренландия сама да определя своето бъдеще на фона на обвинения в политическа намеса

Ръководителят на американската дипломатическа мисия в Дания потвърди правото на Гренландия да определя сама собственото си бъдеще след изявления на датското разузнаване, обвиняващи американски граждани в опит да повлияят на политическите нагласи на арктическия остров, предаде Ройтерс.
27.08.2025 12:24

Всяка чужда намеса по отношение на Гренландия е недопустима, заяви датският външен министър и извика американския шарже д‘афер

Министърът на външните работи на Дания Ларс Льоке Расмусен заяви днес, че страната му е разкрила, че чуждестранни актьори проявяват интерес към статута на Гренландия и че всеки опит за намеса във вътрешните работи на Дания е неприемлив, предаде Ройтерс.

