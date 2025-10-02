Гренландия търси по-тесни връзки с ЕС на фона на териториалните претенции на Тръмп

Гренландия заяви, че търси по-близки отношения с Европейския съюз на фона на териториалните претенции на американския президент Доналд Тръмп, съобщава ДПА.

"В Гренландия желаем по-силно и по-тясно сътрудничество с ЕС. Имаме какво да предложим и това ни дава големи възможности за развитие“, заяви гренландският министър-председател Йенс-Фредерик Нилсен на срещата на върха на Европейската политическа общност в Копенхаген.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази подобни положителни нагласи след среща с Нилсен.

"Европа и Гренландия винаги ще бъдат надеждни и верни партньори. Искаме да задълбочим сътрудничеството си", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа "Екс".

Председателят на Еврокомисията посочи също, че ЕС да удвои финансовата си подкрепа за Гренландия. По думите ѝ Брюксел планира да отпусне над 500 млн. евро на Гренландия от следващата многогодишен бюджет на Европейския съюз.

По-рано тази година Тръмп многократно изрази териториални претенции към най-големия остров в света. Позицията на американския президент не се е променила, въпреки че дебатът за контрола над Гренландия позатихна, отбелязва ДПА. Островът, на който живеят около 56 000 жители, е до голяма степен автономен, но официално принадлежи на Дания.



На срещата на върха в Копенхаген Нилсен не изключи възможността да си сътрудничи със Съединените щати при определени условия. Той заяви, че сътрудничеството с Брюксел не изключва това с Вашингтон. Най-важното е то да бъде възможно най-полезно за хората от Гренландия, каза Нилсен.