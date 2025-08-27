Всяка чужда намеса по отношение на Гренландия е недопустима, заяви датският външен министър и извика американския шарже д‘афер

Министърът на външните работи на Дания Ларс Льоке Расмусен заяви днес, че страната му е установила чуждестранни фактори проявяват интерес към статута на Гренландия и че всеки опит за намеса във вътрешните работи на Дания е недопустим, предаде Ройтерс.

Министърът каза още, че е извикал за среща най-високопоставения дипломат от американското посолство в Копенхаген във връзка с информация, че американски граждани провеждат операции по влияние в Гренландия.

Американският президент Доналд Тръмп нееднократно е казвал, че иска САЩ да поемат контрола над богатия на природни ресурси арктически остров със стратегическо местоположение заради националната и международната сигурност и не изключва възможността това да стане с използването на сила, посочва Ройтерс.

Датското правителство смята, че най-малко трима американски граждани, свързани с администрацията на Тръмп, са замесени в тайни операции за влияние в Гренландия, съобщи датската обществената медия Де Ер.

Датската служба за сигурност и разузнаване също заяви, че Гренландия е била обект на различни видове кампании за влияние, целящи да всеят раздор в отношенията между Дания и острова.

„Всеки опит за намеса във вътрешните работи на кралството (Дания) разбира се ще бъде недопустим“, заяви Расмусен. „Предвид това поисках министерството на външните работи да извика американския шарже д‘афер за разговор“, добави външният министър.