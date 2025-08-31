Френският външен министър пристигна на посещение в Гренландия

Френският външен министър Жан-Ноел Баро пристигна вчера вечерта на посещение в Гренландия, за изрази солидарността на Франция с гренландския народ, чиято територия е обект на американски амбиции, заяви френското външно министерство, цитирано от Франс прес.

Баро пристига в Гренландия три дни след като датска телевизия съобщи, че най-малко трима американци, свързани с президента на САЩ Доналд Тръмп, са провели кампании по оказване на влияние в Гренландия.

Дания, чиято територия е Гренландия, извика американския шарже д'афер, за да поиска обяснения.

Посещението на Баро ще продължи и днес.

"Това пътуване ще позволи да подчертаем дълбочината на нашите двустранни приятелски отношения и ще свидетелства за солидарността на Франция по отношение на Дания, Гренландия и гренландския народ, на фона на сегашните предизвикателства", се казва в изявление на френското външно министерство.

Френският президент Еманюел Макрон посети Гренландия в средата на юни, за да изрази солидарността на Европа с гренландския народ. Макрон разкритикува амбициите на Доналд Тръмп да присъедини Гренландия към САЩ.