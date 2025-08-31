Френският външен министър пристигна на посещение в Гренландия

Подробно търсене

Френският външен министър Жан-Ноел Баро - снимка: AP/Mykola Tys
Копенхаген,  
31.08.2025 04:25
 (БТА)

Френският външен министър Жан-Ноел Баро пристигна вчера вечерта на посещение в Гренландия, за изрази солидарността на Франция с гренландския народ, чиято територия е обект на американски амбиции, заяви френското външно министерство, цитирано от Франс прес.

Баро пристига в Гренландия три дни след като датска телевизия съобщи, че най-малко трима американци, свързани с президента на САЩ Доналд Тръмп, са провели кампании по оказване на влияние в Гренландия.

Дания, чиято територия е Гренландия, извика американския шарже д'афер, за да поиска обяснения.

Посещението на Баро ще продължи и днес.

"Това пътуване ще позволи да подчертаем дълбочината на нашите двустранни приятелски отношения и ще свидетелства за солидарността на Франция по отношение на Дания, Гренландия и гренландския народ, на фона на сегашните предизвикателства", се казва в изявление на френското външно министерство.

Френският президент Еманюел Макрон посети Гренландия в средата на юни, за да изрази солидарността на Европа с гренландския народ. Макрон разкритикува амбициите на Доналд Тръмп да присъедини Гренландия към САЩ.

/БЗ/

28.08.2025 14:48

САЩ потвърдиха правото на Гренландия сама да определя своето бъдеще на фона на обвинения в политическа намеса

Ръководителят на американската дипломатическа мисия в Дания потвърди правото на Гренландия да определя сама собственото си бъдеще след изявления на датското разузнаване, обвиняващи американски граждани в опит да повлияят на политическите нагласи на арктическия остров, предаде Ройтерс.
27.08.2025 12:24

Всяка чужда намеса по отношение на Гренландия е недопустима, заяви датският външен министър и извика американския шарже д‘афер

Министърът на външните работи на Дания Ларс Льоке Расмусен заяви днес, че страната му е разкрила, че чуждестранни актьори проявяват интерес към статута на Гренландия и че всеки опит за намеса във вътрешните работи на Дания е неприемлив, предаде Ройтерс.

