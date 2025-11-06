Песков: Кремъл не смята, че светът е по-близо до ядрена война, отколкото през 1962 г.

Кремъл не смята, че съвременният свят е по-близо до ядрена война, отколкото по време на Карибската криза през октомври 1962 г., каза говорителят на президента на Русия Дмитрий Песков, който отговори на въпрос на ТАСС.

"Ние не бихме стигнали до такива заключения", каза той, коментирайки указанието на държавния глава Владимир Путин да се проучи възможността за започване на подготовка за ядрени опити и проведените наскоро изпитания на ракетата "Буревестник" и подводния апарат "Посейдон", който вече започнаха да наричат "оръжието на Страшния съд“.