Песков: Кремъл не смята, че светът е по-близо до ядрена война, отколкото през 1962 г.

Пламен Йотински
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Снимка: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP
Москва,  
06.11.2025 01:23
 (БТА)

Кремъл не смята, че съвременният свят е по-близо до ядрена война, отколкото по време на Карибската криза през октомври 1962 г., каза говорителят на президента на Русия Дмитрий Песков, който отговори на въпрос на ТАСС.

"Ние не бихме стигнали до такива заключения", каза той, коментирайки указанието на държавния глава Владимир Путин да се проучи възможността за започване на подготовка за ядрени опити и проведените наскоро изпитания на ракетата "Буревестник" и подводния апарат "Посейдон", който вече започнаха да наричат "оръжието на Страшния съд“. 

/ПЙ/

