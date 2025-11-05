Читалище "Виделина – 1865" в Панагюрище отбеляза 160 години с празничен концерт

Народно читалище „Виделина – 1865“ в Панагюрище отбеляза 160-годишнината си с тържествен концерт. Събитието беше открито от председателя Спаска Тасева, която припомни приноса на „160 години просвещение и творчество, носещи възрожденски дух“. По данни на читалището над 150 са самодейците, участващи в неговата дейност.

Кметът на община Панагюрище Желязко Гагов определи читалището като „храм на искрата и духовността“ и поздрави присъстващите, като се обърна към тях с "братя и сестри по духовност".

В програмата се включиха Смесеният хор с диригент Анета Калпакова, Салонният брас оркестър, театралната трупа с ръководител Дочка Кацарева, вокална група „Радеан“, Младежкият духов оркестър с ръководител Тодор Цачев и Фолклорен ансамбъл „Средногорска жарава“, представителен духов оркестър „Делчо Радивчев“. Концертът завърши с изпълнение на марша „Оборище“ от композитора Делчо Радивчев в изпълнение от духов оркестър „Делчо Радивчев“ и Смесеният хор към читалище „Виделина - 1865“.

След финала публиката аплодира изправена под звуците на „Многая лета“. Водещ на събитието беше панагюрската актриса Василка Сугарева.

Читалище „Виделина – 1865“ е сред първите читалища в страната и е удостоена с орден „Кирил и Методий“ I степен. То е носител на наградата „Златен век“ – печат на Цар Симеон Велики, сребърен, присъдена по повод 24 май от министъра на културата Мариан Бачев.

Миналата седмица беше представен документалният филм „Корени и хоризонти – 160 години Народно читалище „Виделина – 1865“.