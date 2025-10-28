Документален филм разказа 160-годишната история на читалище „Виделина – 1865“ в Панагюрище

Документалният филм „Корени и хоризонти – 160 години Народно читалище „Виделина – 1865“ беше представен премиерно в театралния салон на читалището в Панагюрище.

Филмът е първото събитие от програмата за честване на 160-ата годишнина и е създаден изцяло от членове на настоятелството, каза за БТА председателят на читалището Спаска Тасева. Авторският екип включва Ирина Ботева, Нина Истревска и Магдалена Джолова, към които се присъединява и композиторът Константин Оцетов. Реализацията е продължила около шест месеца, а филмът е с продължителност 50 минути, уточни Тасева.

Лентата проследява пътя на читалището от създаването му през 1865 година от Петър Карапетров и неговите съмишленици до днес. Показана е ролята му в националното Възраждане, участието на негови дейци в Априлското въстание, изграждането на сградата през 1929 година, развитието на театралната, музикалната и просветната дейност, както и приносът му за създаването на градската библиотека и музейна експозиция на Историческия музей.

Във филма се споменава и за ансамбъла за възрожденски и революционни песни, създаден през 1950 година от диригента Делчо Радивчев. Част от историята на читалището е и духовият оркестър, основан през 1953 година от същия творец и носещ днес неговото име. Оркестърът участва във всички тържествени събития в града и е отличен с почетния знак „За заслуги към Панагюрище“.

Читалище „Виделина“ е едно от първите в България. Преживяло войни, обществени промени и изпитания, то остава център на духовност и култура. През 1959 година е обявено за образцово народно читалище, а днес продължава да развива самодейни състави, библиотека и културни инициативи.