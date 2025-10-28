Филмът „Корени и хоризонти – 160 години Народно читалище „Виделина-1865“ ще има премиера в Панагюрище

Документалният филм „Корени и хоризонти – 160 години Народно читалище „Виделина-1865“ ще бъде представен премиерно от 18:30 часа тази вечер в театралния салон на читалището в Панагюрище, съобщиха от настоятелството.

По информация на организаторите прожекцията е част от програмата по повод 160 години от създаването на читалището. Филмът представя историята на културната институция от 1865 година до днес.

От настоятелството уточниха, че юбилейният концерт е на 5 ноември.