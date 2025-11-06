Тайван възнамерява да закупи над 600 леки системи за борба с дронове

Министерството на отбраната на Тайван възнамерява да закупи не по-малко от 635 леки системи за борба с дрнове през следващите три години, пише вестник "Тайпе таймс", и посочва, че стойността на проекта се оценява на 9,67 млрд. тайвански долара (над 312 млн. американски долара), съобщи ТАСС.

Проектът все още трябва да бъде одобрен от законодателния орган на острова. Производителите, които възнамеряват да участват в проекта, трябва да представят система, способна да прехваща дронове, да създава смущения и да изкривява навигационните данни. Министерството на отбраната съобщи, че такава система трябва да бъде лека и компактна, за да може да се транспортира с автомобили и малки лодки, и да изисква не повече от 15 минути за инсталиране от един или двама оператори. Тя трябва да открива повече от 10 цели в зона с радиус 4 км, да поразява безпилотни летателни апарати, работещи на честоти от 433 мегахерца 5,8 гигахерца на разстояние до 2 км.

Компаниите, които бъдат избрани за реализиране на проекта, трябва да доставят първата партида от 242 системи за тестване в рамките на 180 дни от получаването на уведомлението за сключване на договора, а втората партида от 393 системи - в рамките на 180 дни след преминаване на експлоатационните тестове, съобщава вестникът.