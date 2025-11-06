Подробно търсене

Тайван възнамерява да закупи над 600 леки системи за борба с дронове

Пламен Йотински
Тайван възнамерява да закупи над 600 леки системи за борба с дронове
Тайван възнамерява да закупи над 600 леки системи за борба с дронове
Изтребител на китайските ВВС по време на участие във военни маневри около Таван. Снимка: Wang Zixiao/Xinhua via AP
Тайпе,  
06.11.2025 04:52
 (БТА)

Министерството на отбраната на Тайван възнамерява да закупи не по-малко от 635 леки системи за борба с дрнове през следващите три години, пише вестник "Тайпе таймс", и посочва, че стойността на проекта се оценява на 9,67 млрд. тайвански долара (над 312 млн. американски долара), съобщи ТАСС.

Проектът все още трябва да бъде одобрен от законодателния орган на острова. Производителите, които възнамеряват да участват в проекта, трябва да представят система, способна да прехваща дронове, да създава смущения и да изкривява навигационните данни. Министерството на отбраната съобщи, че такава система трябва да бъде лека и компактна, за да може да се транспортира с автомобили и малки лодки, и да изисква не повече от 15 минути за инсталиране от един или двама оператори. Тя трябва да открива повече от 10 цели в зона с радиус 4 км, да поразява безпилотни летателни апарати, работещи на честоти от 433 мегахерца 5,8 гигахерца на разстояние до 2 км.

Компаниите, които бъдат избрани за реализиране на проекта, трябва да доставят първата партида от 242 системи за тестване в рамките на 180 дни от получаването на уведомлението за сключване на договора, а втората партида от 393 системи - в рамките на 180 дни след преминаване на експлоатационните тестове, съобщава вестникът.

/ПЙ/

Свързани новини

03.11.2025 14:15

Американски производители на Ф-16 работят извънредно, за да ускорят доставката на изтребителите за Тайван, заяви Тайпе

Производители от американската компания "Локхийд Мартин" работят извънредно, за да ускорят производството на забавените за доставяне изтребители Ф-16Ви за Тайван, съобщи министерството на отбраната на Тайван, цитирано от Ройтерс. Доставката на
27.10.2025 03:24

Преди срещата между Тръмп и Си Китай съобщи, че китайски бомбардировачи са летели в близост до Тайван

Група китайски бомбардировачи H-6K наскоро са летели в близост до Тайван, за да проведат „учения за действие при конфронтация“, съобщиха китайските държавни медии, цитирани от Ройтерс. Новината дойде само няколко дни преди срещата между президентите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:02 на 06.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация