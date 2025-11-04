Нюкасъл е готов да играе "грозен футбол", но да подобри точковия си актив в Шампионската лига, гарантира капитанът Дан Бърн

Опитният защитник Дан Бърн предупреди съотборниците си от Нюкасъл, че трябва да преоткрият таланта си да играят "грозни мачове“, ако искат да бъдат конкурентни на всички фронтове през този сезон. "Свраките" утре ще играят доста любопитен мач в Шампионската лига – приемат на своя стадион "Сейнт Джеймсис Парк" пълния с таланти, но и доста колеблив Атлетик (Билбао). А поражението с 1:3 от закъсалия Уест Хям през уикенда удължи серията им от слаби резултати.

Бърн – един от най-опитните и водещи футболисти, се затрудни да определени причината за непостоянството в навечерието на четвъртия мач от Шампионската лига за тима. Но все пак предложи своето решение: "Ако знаех, аз лично щях да го разреша. Но според мене, всичко се свежда до манталитет. Мениджърът ще разгледа всички аспекти на играта ни, на проблемите ни и ще изготви план какво можем да направим, за да изглеждаме по-добре в следващите срещи. Вероятно ще бъдем малко по-грозни с играта. Преди години бяхме известни с….не, няма да кажа думата, но да речем – по-домакински отбор бяхме".

"Да ви кажа, за мене като защитник, най-важното е да сме добре в защита и също толкова важно е да печелим у дома. Чувствам, че контролирам само това, което мога да контролирам, и всичко останало ще се оправи от само себе си“.

Но Бърн и съотборниците му имат шанса да оправят грешките и да дадат друга насока на сезона още утре, когато приемат Атлетик (Билбао), където обаче ще липсват влиятелните в атаката на тима братя Иняки и Нико Уилямс.

Нюкасъл има добра програма, защото след Атлетик (Билбао) в Европа ще има сблъсъци с Олимпик (Марсилия) и Байер (Леверкузен). Мениджърът Еди Хау има проблем с капитана Бруно Гимараеш, който днес тренира индивидуално поради вирусно заболяване, но после беше прибран в хотела на тима.

Това наистина е важен мач за нас, защото знаем какво после ни очаква. Не си мислим, че ще ни бъде лесно. Върнахме се у дома, обичаме да играем тук, както казваме много пъти. Те са добър отбор в защита. Отбранителните им показатели са много, много високи. Особено без топката, тази година те показаха някои наистина силни представяния.

От тази страна, атакуващата ни игра ще трябва да бъде на най-високо ниво и, разбира се, вечерите в Шампионската лига тук винаги са много специални“, завърши Еди Хау.

Нюкасъл е на 11-о място в класирането на Шампионската лига с 11 точки, докато баските от Атлетик (Билбао) са на 26-о място с 3.