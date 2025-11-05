Подробно търсене

Китай потвърди отмяната на допълнителните мита в размер на 24 процента върху вноса на американски стоки, съобщи Пекин

Симеон Томов
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и лидерът на Китай Си Цзинпин по време на срещата си в Южна Корея (30.10.2025 г.). Снимка: АП/ Mark Schiefelbein
Пекин ,  
05.11.2025 06:36
 (БТА)

Китай ще суспендира за една година допълнителните мита в размер на 24 процента върху вноса на американски стоки, но ще запази 10-процентната ставка, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на комисията по митата в Държавния съвет на Китайската народна република (правителство на Китай). Агенцията отбелязва, че това се случва няколко дни след срещата миналата седмица между китайския лидер Си Цзинпин президентът на САЩ Доналд Тръмп. 

Комисията обяви също така, че Китай, най-големият купувач на селскостопански продукти в света, ще отмени някои мита в размер до 15 процента върху американските селскостопански стоки от 10 ноември. 

 

/ЛМ/

