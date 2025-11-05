Подробно търсене

Нормален е трафикът на граничните пунктове и преходи в страната, съобщава "Гранична полиция"

Таня Тодорова
Гранично контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Кулата". Снимка: кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова (Архив)
София,  
05.11.2025 07:01
 (БТА)

Нормален е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) и преходи в страната, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР на сайта на ведомството по данни към 06:00 часа тази сутрин.  Трафикът е нормален на всички гранични пунктове с Турция, Република Северна Македония и Сърбия.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Възстановена е пропускателната дейност през мостовото съоръжение при граничния преход Русе – Гюргево, в двете посоки. Пропускат се леки автомобили, автобуси и други моторни превозни средства с товароносимост до 3,5 тона.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи и на границат с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта.


 

