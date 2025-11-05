Изложбата „Дечко Узунов/Динко Стоев. Състояния“ поставя диалог между поколения художници

Изложбата „Дечко Узунов/Динко Стоев. Състояния“ ще бъде представена на 5 ноември в галерия „Дечко Узунов“, филиал на Софийска градска художествена галерия. Това е третото издание от програмата „Срещи отвъд времето“, която поставя в диалог творчеството на големия български художник с изкуството на съвременни автори, съобщават от Софийската градска художествена галерия.

За настоящата експозиция е поканен живописецът Динко Стоев, който избира произведения на Дечко Узунов от фонда на галерията и ги съпоставя със свои картини. В процеса на работа се открояват няколко общи творчески посоки – автопортрет, пейзаж и композиция. Автопортретите на Дечко Узунов са поставени в диалог с творба от серията „Захапка“ на Динко Стоев, а акварелните пейзажи на класика намират съответствие в живописната серия „Слънчогледи“.

„На пръв поглед двамата автори изглеждат като несъвместими, с коренно различни изобразителни подходи, но и двамата са свързани с едно постоянно образно осмисляне на света. Характерно за тях е и неизменният стремеж към предаване на различни психологични състояния. Това не са състояния, които разбираме като моментум, става въпрос за екзистенциални такива, които провокират размисли за вечното търсене, за пътя на съзидание и за своеобразно изследване на „аз“-а. Тази изложба не цели противопоставяне или сравнение, а кани към едно различно, задълбочено и многопластово осмисляне на творчеството им“, казват от екипа.

Динко Стоев е сред утвърдените имена в съвременното българско изкуство. Завършва специалност „Живопис“ в Националната художествена академия при проф. Иван Кирков, специализира по програма на Британския съвет в Колежа по изкуствата в Бат (Великобритания) и е носител на националната награда „Захарий Зограф“ (2018). Автор е на редица самостоятелни изложби у нас и в чужбина, а негови творби се намират в колекциите на Националната художествена галерия, Софийската градска художествена галерия и в частни сбирки в няколко държави. В момента преподава в Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров“. Изложбата „Състояния“ включва произведения от фонда на ХГ „Дечко Узунов“, филиал на СГХГ, както и от ателието на Динко Стоев, отбелязват организаторите.

