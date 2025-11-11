ХИНА: Нощ на театрите ще се проведе на около 50 места в Хърватия

Седемнадесетото издание на Нощта на театрите ще се проведе в събота, 15 ноември, на около петдесет места в приблизително осемдесет театъра в Хърватия, беше съобщено днес на пресконференция в Загребския младежки театър, предаде ХИНА.

Сандра Банич Наумовски, директор на Държавния университет "Дубрава", който организира събитието, заяви, че от няколко години то не е еднодневно. Първите дейности започнаха на 10 ноември в Грубино Поле с пиесата "Мали пожари" на театър "Мала сцена", а програмата ще завърши на 27 ноември в Сташневец.

Наумовски подчерта, че тази година събитието отново ще представи най-големите национални театри, големи обществени театрални институции и независими театрални трупи в големите градове, по-малките населени места и на островите. За първи път в събитията ще се включат и островите Мали Лочин и Крък.

Нощта на театрите започва да се провежда през 2008 г. като еднодневно събитие в цяла Хърватия, припомня ХИНА. То е част от Европейската нощ на театрите, чиято мисия е да популяризира както професионалния, така и любителския театър чрез насърчаване на сътрудничеството и обмена на продукции.

Пълната програма на събитието може да бъде намерена на интернет адрес: www.noc-kazalista.com.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с хърватската агенция ХИНА)