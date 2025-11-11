Научни лаборатории и апаратура на ОАЕ плават на борда на НИК 421 към Антарктида

Научни лаборатории и апаратура на Обединените арабски емирства (ОАЕ) са на борда на българския научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421), който отплава на четвъртата си мисия към Антарктида на 7 ноември от Варна, се посочва в прессъобщение на Националния център по метеорология на ОАЕ и на държавното министерство по президентските въпроси. За втора поредна година научен екип от ОАЕ участва в българска антарктическа експедиция като част от Полярната програма на ОАЕ – национална инициатива за участие на страната в международните полярни изследвания, в сътрудничество с Българския антарктически институт (БАИ).

Д-р Абдула ал Мандус, президент на Световната метеорологична организация, генерален директор на Националния център по метеорология на ОАЕ и член на управата на Полярната програма на ОАЕ, бе сред участниците в церемонията по изпращането на НИК 421 на четвъртата му антарктическа експедиция по покана на проф. Христо Пимпирев, директор на БАИ, който изрази задоволство от задълбочаващото се научно партньорство с ОАЕ, се посочва в прессъобщението.

В научния екип на ОАЕ, който ще бъде част от 34-тата българска антарктическа експедиция, са Ахмад ал Кааби и Бадр ал Амери от Националния център по метеорология (НЦМ), Омар ал Атас от университета „Халифа“ и Абддулах ал Раиси от Политехниката на Абу Даби. Екипът е научно и технически подготвен да изпълни поредица от изследователски проекти. Апаратурата за тях плава към Антарктика с НИК 421 – полярни лаборатории за полеви експерименти, изследователска станция за мониторинг на атмосферните климатични променливи, станция за измерване на вълните, морското равнище и топенето на леда, за отчитане на показатели за ранно предупреждение за цунами, съвременна техника за измерване на метана в пермафроста и ледниковите седименти.

В рамките на Полярната програма на ОАЕ, НЦМ осъществи инициатива за популяризиране, насочена към пет национални академични институции и достигна до 750 студенти, се посочва в съобщението.

Във Варна полярният екип на ОАЕ е участвал в научно-тренировъчен семинар на БАИ, на който са били представени научните проекти. Учените от полярната експедиция на ОАЕ са били в България до 23 октомври. Предвижда се те да заминат за Пунта Аренас, Чили, на 15 декември, за да се присъединят към българската антарктическа експедиция и да се отправят към българската антарктическа база на остров Ливингстън. Очаква се учените да пристигнат там в началото на януари 2026 г.

Съвместната мисия на ОАЕ в рамките на Полярната програма е отражение на решимостта на страната в провеждането на научна дипломация и за насърчаване на международното сътрудничество в изследванията и иновациите, каза Мариам бинт Мохамед Алмхейри, ръководител на офиса по международни въпроси в държавното министерство по президентски въпроси и председател на комитета на Полярната мисия на ООН. Нашето партньорство с Република България подчертава ангажимента на ОАЕ да изгражда мостове на знанието, да обменя научен опит и да утвърждава ролята на страната като активен партньор в глобалните усилия за изграждане на по-устойчиво и напредничаво бъдеще за човечеството, каза тя, цитирана в прессъобщението.

Д-р Абдула ал Мандус, президент на Световната метеорологична организация, генерален директор на Националния център по метеорология на ОАЕ и член на управата на Полярната програма на ОАЕ, подчерта, че участието на ОАЕ в българската антарктическа експедиция е в унисон с дългосрочната стратегическа визия, която използва научното знание в услуга на общностите и за подобряване на глобалния отговор на климатичните промени.

„Продължаващото присъствие на екипа на ОАЕ в Антарктика за втора поредна година демонстрира ангажимента на страната към научната дипломация, основана на теренни изследвания, обмен на знания и международно сътрудничество. Антарктика е чувствителна екологична система, която директно влияе върху глобалния климат, а изучаването на промените ѝ е от съществено значение за разбирането на ускорените климатични трансформации, пред които е изправен светът. От тази гледна точка продължаваме да подкрепяме усилията за усъвършенстване на климатичните прогнози и разработването на системи за ранно предупреждение, за да се защитят човешки животи и имущество“, каза Ал Мандус.

„Нашето продължаващо сътрудничество с БАИ представлява практичен модел на научно партньорство, основано на полеви изследвания и обмен на знания. През миналата година това партньорство доведе до инсталирането на първите две арабски станции за наблюдение на времето и сеизмичната активност в Антарктика — постижение, което укрепва арабското научно присъствие в този ключов регион и представлява значителна стъпка напред в изследванията на криосферата и екосистемите, засегнати от климатичните промени“, допълни д-р Ал Мандус.

„Университетът „Халифа“ се гордее с участието на своите студенти в тази международна мисия, както и с приноса си в областта на полярните науки. Университетът е домакин на Полярния изследователски център като част от Полярната програма на ОАЕ, която подкрепя лидерството на страната в полярната наука и нейното практическо приложение чрез научни открития в полярните региони. Това участие отразява нашия ангажимент да подкрепяме талантите в страната във всички научни области и постиженията на ОАЕ в изследвания, които търсят иновативни решения на глобалните предизвикателства, изучават климатичните системи и подкрепят визията на страната за справяне с климатичните промени и устойчивото развитие на околната среда. Очакваме с нетърпение резултатите от това антарктическо пътуване и научните постижения, които то ще донесе“, цитира прессъобщението изказване на проф. Ебрахим ал Хаджри, ректор на Университета „Халифа“.

Чрез участието си в полярните изследвания ОАЕ потвърждават твърдия си ангажимент да подкрепят международните усилия за справяне с климатичните промени и да задълбочат научното разбиране за най-чувствителните региони на планетата, се посочва в съобщението.

