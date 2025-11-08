Сътрудничеството с Българския антарктически институт е пример как страните да работят заедно за преодоляване на глобалните предизвикателства, каза за БТА д-р Абдула ал Мандус

Сътрудничеството с Българския антарктически институт е силен модел на международно научно сътрудничество и е пример за това как страните могат да работят заедно за преодоляване на глобалните предизвикателства. Това каза за БТА д-р Абдула ал Мандус, президент на Световната метеорологична организация и директор на Националния институт по метеорология в Обединените арабски емирства (ОАЕ). Д-р Ал Мандус бе сред гостите на церемонията по изпращането на българския научноизследователски кораб "Св. св. Кирил и Методий" на четвъртата му антарктическа експедиция.

Научен екип от ОАЕ за втора поредна година ще се присъедини към българската антарктическа експедиция. През 2024 г. първата мисия на ОАЕ на Ледения континент се осъществи в рамките на 33-тата българска антарктическа експедиция. Сеизмолог и метеоролог от ОАЕ разположиха на Ледения континент лабораторна техника за климатични изследвания. През май 2025 г. Българският антарктически институт (БАИ) подписа договор за сътрудничество в полярните региони с Националния център по метеорология на Обединените арабски емирства (ОАЕ).

"Участието на ОАЕ за втора поредна година в българската антарктическа експедиция отразява нашата решимост да развиваме изследванията на климата в един от най-чувствителните райони на планетата", каза д-р Ал Мандус в отговор на въпрос на БТА за новите научни проекти и очакванията от експедицията.

Изследователският екип на ОАЕ работи върху няколко ключови проекта от полярната програма на страната, сред които е създаване на полеви лаборатории, задействане на метеорологична станция за мониторинг на климата и атмосферната динамика, мониторингова система на морското равнище и вълните за изследване на топенето на ледовете и отчитането на индикатори за ранно предупреждение за потенциален риск от цунами, обясни д-р Ал Мандус. Учените от ОАЕ измерват също емисиите метан в различните ледникови слоеве и в пермафроста, което помага за изучаването на поведението на парниковите газове в полярни условия.

Научните данни, които очакваме да съберем, ще допринесат за подобряване на прогнозните модели на глобалния климат и за укрепване на международното познание за въздействието на климатичните промени в полярните райони, каза д-р Ал Мандус.

Сътрудничеството с БАИ е силен модел за международно научно сътрудничество, което миналата година даде възможно за успешното инсталиране и задействане на първите арабски метеорологични и сеизмологични станции на Антарктида, посочи Абдула ал Мандус. Той добави, че това постижение отразява взаимното доверие и споделената цел за развитие и напредък на климатичните изследвания.

Това партньорство продължава да се разширява чрез съвместни изследвания, обмяна на познание и усилия за изграждане на способности, то е положителен пример за това как страните могат да работят заедно, за да се справят с глобалните предизвикателства, подчерта президентът на Световната метеорологична организация (СМО).

В навечерието на 30-ата конференция на ООН за климата КОП30, която се открива в понеделник,10 ноември, в Белем, Бразилия, СМО обяви предварително изследването си за глобалния климат. Пълните данни и прогнозата на СМО за постигане на целите на Парижкото споразумение ще бъдат представени в понеделник в Белем.

Глобалният климат преминава през много бърза и безпрецедентна промяна, каза д-р Мандус в отговор на въпрос на БТА за настоящето състояние на глобалния климат и за препоръките му като учен към политиците и човечеството за опазване на планетата в навечерието на КОП30.

Повишаващите се температури, ускореното топене на ледовете, покачването на морското равнище и нарастващата честота на екстремните явления вече засягат общностите и екосистемите по света, посочи президентът на СМО. Той каза, че въпреки напредъка в глобалните действия за климата, те все още не са достатъчни, за да ограничат глобалното затопляне според целите на Парижкото споразумение. Спешно са нужни по-силни, по-координирани и основаващи се на науката действия, каза д-р Ал Мандус.

Според него политиците трябва да изведат в приоритет инвестициите в системи за наблюдения на климата, да укрепят националните метеорологични и хидрологични служби и да разширят системите за ранно предупреждение, за да гарантират защитата на всички общности, особено на най-уязвимите.

Обществата също имат ключова роля за подкрепата на устойчиви практики, за изграждане на екологично съзнание и за насърчаване на младите хора в климатичните иновации. Колективната отговорност и вземането на решения въз основа на факти и доказателства остава ключът към безопасното и по-устойчиво бъдеще на нашата планета, каза в заключение президентът на СМО.

Д-р Абдула ал Мандус е генерален директор на Националния център по метеорология на ОАЕ от 2022 г. и постоянен представител на страната в СМО от 2008 г. През 2023 г. 19-ият Световен метеорологичен конгрес го избра за президент на СМО за четиригодишен мандат. Президентът на СМО е председател на Световния метеорологичен конгрес и на Изпълнителния съвет, който заедно с генералния секретар направлява и координира дейността на СМО и различните й звена и структури.