Подробно търсене

Фестивалът Sofia Experimental представя артисти от България, Германия, Италия, Нидерландия, Франция и Чехия

Фестивалът Sofia Experimental представя артисти от България, Германия, Италия, Нидерландия, Франция и Чехия
Фестивалът Sofia Experimental представя артисти от България, Германия, Италия, Нидерландия, Франция и Чехия
Фестивалът Sofia Experimental представя артисти от България, Германия, Италия, Нидерландия, Франция и Чехия, снимка – организатори
София,  
05.11.2025 06:40
 (БТА)

Над 20 артисти от България, Германия, Италия, Нидерландия, Франция и Чехия ще участват в третото издание на фестивала Sofia Experimental. В поредицата от концерти, лекции, презентации и музикални работилници публиката ще има възможност да се докосне и да се запознае с оригинални разработки на музикални интерфейси и неконвенционални иновативни музикални практики, информират организаторите.

Откриването е на 5 ноември с демонстрация и концерт на Корхан Ерел. Той е роден през 1973 г. в Истанбул. Небинарен артист, който твори в полето на електронната музика, импровизацията и звуковия дизайн. Свири на инструменти, които проектира на компютър, или на други електронни инструменти, като използва различни контролери. От 2014 г. живее в Берлин. В София ще демонстрира своя сетъп, ще разкаже за своите „направи си сам” инструменти, за соловите и съвместните си проекти с други артисти, за берлинската ъндърграунд сцена. След това ще започне импровизационен ансамблов експеримент между Корхан Ерел и членовете на софийския Improwise Ensemble.

На 6 ноември ще звучи музиката на Particules, резултат от сътрудничеството между Виктор Проданов (жива електроника) и Цветан Момчилов, който свири на валдхорна, пиано, перкусия, глас, а също и на медитативни акустични инструменти, обработвайки звуците в реално време.

Сред акцентите в програмата са концерт за смесена медия (инструменти и електроника), посветен на 100-годишнината от рождението на композитора Андрей Букурещлиев (1925-1997), презентации и артистични акции на преподавателите от Института по сонология в Кралската консерватория (Хага) – Рикардо Мароня и Дарина Журкова, музикална работилница по вокална свободна импровизация на Женя Петрова.

Sofia Experimental ще продължи от 5 до 9 ноември 2025 г. Локациите са „Гьоте институт“, музикалното училище „Рокскул”, Националната музикална академия, културното пространство „Бобина”, клуб „Ателието”.

/ДД

/ТС/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:58 на 05.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация