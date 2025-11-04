Подробно търсене

Гергана Топалова загуби в първия кръг на сингъл на турнир по тенис УТА 125 в Аржентина

Ива Кръстева
Гергана Топалова загуби в първия кръг на сингъл на турнир по тенис УТА 125 в Аржентина
Гергана Топалова загуби в първия кръг на сингъл на турнир по тенис УТА 125 в Аржентина
снимка: Николета Манджукова/БТА (архив)
Тукуман, Аржентина,  
04.11.2025 22:53
 (БТА)

Гергана Топалова допусна поражение в първия кръг на основната схема на сингъл на турнира по тенис на клей УТА 125 в Тукуман (Аржентина) с награден фонд 115 хиляди долара. 

Българката, която преодоля успешно квалификациите, загуби от осмата поставена Карол Моне (Франция) с 3:6, 1:6 за 79 минути на корта.

Топалова загуби четири пъти подаването си и стигна до два пробива в първия сет, а във втората част Моне стигна до нови три брейка и без проблеми затвори мача.

Българката все пак заработи 6 точки за световната ранглиста и 1250 долара от наградния фонд. 

/ИК/

