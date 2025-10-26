Подробно търсене

Гергана Топалова стартира с победа в квалификациите на турнир по тенис УТА 125 в Колумбия

Ива Кръстева
Гергана Топалова стартира с победа в квалификациите на турнир по тенис УТА 125 в Колумбия
Гергана Топалова стартира с победа в квалификациите на турнир по тенис УТА 125 в Колумбия
снимка: Николета Манджукова/БТА (архив)
Кали, Колумбия,  
26.10.2025 18:58
 (БТА)

Гергана Топалова се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на клей УТА 125 в Кали (Колумбия) с награден фонд 115 хиляди долара. 

Поставената под номер 5 в схемата на пресявките българка постигна убедителна победа над представителката на Бразилия Ребека Перейра с 6:0, 6:3 за 70 минути на корта.

Топалова не даде гейм на съперничката си по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част поведе с 3:1, допусна изравняване 3:3, но със серия от три поредни гейма успя да затвори срещата с първия си мачбол.

Българката заработи 4 точки за световната ранглиста и 800 долара, а в спор за място в основната схема ще играе утре срещу втората в схемата рускиня Анастасия Золотарева.

/ИК/

Свързани новини

22.10.2025 23:38

Гергана Топалова отпадна във втория кръг на турнир по тенис в Колумбия

Гергана Топалова отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей кортове в Ибаге (Колумбия) с награден фонд 40 хиляди долара. Третата поставена в схемата българка отстъпи пред представителката на домакините Юлиана Лисарасо с 3:6
08.10.2025 14:48

Гергана Топалова достигна до четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис в Испания

Българката Гергана Топалова се класира зачетвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Севиля (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара. Поставената под номер 7 Топалова се справи с Диана Марцинкевича (Латвия). Тя на два пъти пропиля
07.10.2025 16:54

Гергана Топалова стартира с победа на сингъл на турнир по тенис в Испания

Българката Гергана Топалова се класира за втория кръг на турнира по тенис на клей в Севиля (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара. Поставената под номер 3 Топалова елиминира на старта представителката на домакините Елена Стевич с 6:3, 1:6, 6:3

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:42 на 26.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация