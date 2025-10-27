Подробно търсене

Гергана Топалова допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнир по тенис УТА 125 в Колумбия

Ива Кръстева
Гергана Топалова допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнир по тенис УТА 125 в Колумбия
Гергана Топалова допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнир по тенис УТА 125 в Колумбия
снимка: Николета Манджукова/БТА (архив)
Кали, Колумбия,  
27.10.2025 21:32
 (БТА)

Гергана Топалова допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на клей УТА 125 в Кали (Колумбия) с награден фонд 115 хиляди долара. 

Поставената под номер 5 българка загуби от втората поставена в пресявките рускиня Анастасия Золотарева с 2:6, 6:4, 6:2 за малко повече от два часа на корта.

Топалова спечели убедително първия сет, но във втория допусна два пробива и съперничката й изравни. В третата решителна част рускинята стартира с ранен брейк и взе аванс от 3:0, след което с нова серия от три поредни части затвори мача.

Българката, която победи в първия кръг представителката на Бразилия Ребека Перейра с 6:0, 6:3, все пак заработи 4 точки за световната ранглиста и 800 долара.

/ИК/

Свързани новини

22.10.2025 23:38

Гергана Топалова отпадна във втория кръг на турнир по тенис в Колумбия

Гергана Топалова отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей кортове в Ибаге (Колумбия) с награден фонд 40 хиляди долара. Третата поставена в схемата българка отстъпи пред представителката на домакините Юлиана Лисарасо с 3:6

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:49 на 27.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация