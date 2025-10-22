Гергана Топалова отпадна във втория кръг на турнир по тенис в Колумбия

Гергана Топалова отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей кортове в Ибаге (Колумбия) с награден фонд 40 хиляди долара.

Третата поставена в схемата българка отстъпи пред представителката на домакините Юлиана Лисарасо с 3:6, 7:6(6), 2:6.

Българката загуби първите три гейма и макар че върна един пробив за 2:3, отново загуби подаването си за 3:5 и приключи първия сет при 3:6.

Във втория двете си размениха по един пробив и се стигна до тайбрек, в който колумбийката имаше мачбол, но Топалова взе три поредни точки и остана в мача след 8:6.

Лисарасо доминираше в третата решителна част, като направи три пробива срещу един за българката и приключи мача с 6:2 след близо два часа и половина игра.