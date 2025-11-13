Еманюел Макрон присъства на откриването на мемориалната градина в памет на жертвите на терористичните атаки от 13 ноември 2015 г.

На фона на камбанен звън от парижката катедрала „Нотр дам“ и от още няколко парижки църкви, в района на кметството на Париж протече заключителната церемония по отдаване на почит на жертвите на терористичните актове отпреди 10 години, предадоха Франс прес и Бе Еф Ем Те Ве. Там пред църквата „Сен Жерве“ тази вечер беше открита мемориална градина в памет на жертвите на атентатите.

Церемонията започна с инструментална версия на парчето „Hells bells“ на „Ей Си/Ди Си“, докато на фасадата на църквата беше прожектиран ликът на плачещата с червени и сини сълзи Мариана – алегорията на Френската република. Последваха изпълнения на специално създадената в памет на жертвите композиция „Петък, 13-и“ на Джарвис Кокър, вокалист на групата „Пълп“, на композицията „Реквием на светлините“ на Виктор Льо Ман, на парчето „Отсъстващият“ на Жилбер Беко, изпълнено от Еди де Прето и на хита “Brothers in arms” на „Дайър стрейтс“. После Джеси Хюз, певецът от метъл бандата „Ийгълс ъв дет метъл“, по време на концерта на която преди 10 години беше извършен терористичният акт в „Батаклан“, изпълни парчето „You’ll never walk away“ заедно с „Хора на 13-и“, съставен от 45 оцелели от атентатите и близки на жертвите. По време на церемонията френският химн „Марсилезата“ беше изпълнен от оперната прима Аксел Сен-Сирел заедно с хора на „Радио Франс“.

В даден момент от церемонията различни хора, отличили се с героизъм на 13 ноември 2015 г., прочетоха имената на всички загинали в атентатите. А в небето над мемориалната градина бяха прожектирани толкова звезди, колкото бяха жертвите, докато на фасадата на църквата "Сен Жерве" бяха излъчени кадри с лицата на загиналите.

На церемонията речи произнесоха лидерите на две асоциации на оцелелите и на близките на жертвите на атентатите. Речи произнесоха и кметицата на Париж Ан Идалго и президентът на Франция Еманюел Макрон.

Идалго припомни, че преди 10 години е била взета под прицел демокрацията във Франция и че това е била една от най-мрачните нощи във френската история. Тя обаче допълни, че законът и правовата държава са отговорили на хаоса и на терора и Париж не се е поддал на страха и е останал столица на свободата.

Президентът на Франция на свой ред говори за „безумната, несправедлива и нетърпима болка“ на жертвите и оцелелите в атентатите от 13 ноември. Макрон обяви, че ще награди с Ордена на почетния легион полицаите, които са неутрализирали терористите в „Батаклан“ преди 10 години. Той подчерта, че пред терора Републиката е устояла. Макрон обаче предупреди, че джихадизмът се възражда под нова, по-коварна форма, която е по-малко лесна за разкриване. Президентът съобщи и, че за 10 години във Франция са били осуетени 85 терористични акта. В края на речта си Макрон заяви, че не може да се намери смисъл на 13 ноември, но може да се даде смисъл на 14 ноември и на всеки утрешен ден.

По-рано днес възпоменателни церемонии имаше и на всяко едно от местата на атентатите от 13 ноември 2015 г. в Париж

Тази вечер, както и вчера, Айфеловата кула пък беше осветена в светлините на френското знаме в знак на почит към жертвите на атаките. А с помощта на дронове в небето край нея бяха изписани думите „Свобода, братство и равенство“ – девизът на Франция.