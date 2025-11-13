"Франция си спомня“ и „Болката остава“, написа Макрон по повод годишнината от терористичните актове в Париж

Подробно търсене

Габриела Големанска
Снимка: Ludovic Marin, Pool photo via AP
Париж,  
13.11.2025 15:46
 (БТА)

„Франция си спомня“ и „Болката остава“ – това написа президентът на Франция Еманюел Макрон в „Екс“ по повод десетата годишнина от терористичните актове във френската столица, предаде Франс прес.

„Десет години. Болката остава. Братски сплотена в спомена, Франция си спомня за покосените животи, за ранените, за семействата и близките“, се казва във възпоменателното послание на Макрон.

По-рано днес той присъства на възпоменателните церемонии на всичките осем места в Париж, засегнати от терористичните актове – „Стад дьо Франс“, концертната зала „Батаклан“ и шест заведения.

В атентатите загинаха 130 души. Трима оцелели се самоубиха. Ранени бяха стотици хора.

/ГГ/

